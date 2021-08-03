Фальшивый паспорт навынос

Пока весь мир продолжает бороться с коронавирусом, есть те, кто наживается на пандемии. С начала вакцинации мошенники готовы предоставить всем желающим сертификаты о её прохождении. Однако уместен ли в этом случает рыночный принцип «спрос рождает предложение»?

На днях сотрудники полиции Восточного Казахстана пресекли преступную схему реализации поддельных паспортов вакцинации, были задержаны медицинские работники, продававшие поддельные сертификаты.

По сообщению пресс-службы Департамента полиции ВКО, при проведении оперативных мероприятий в Семее было установлено, что два медицинских работника зарабатывали на продаже фальшивых документов. С этой целью один из преступников получал от граждан деньги в сумме по 15 тысяч тенге на свой личный счет. 10 тысяч тенге и копию удостоверения личности заказчика он передавал своему знакомому в Центр скорой медицинской помощи, который вносил недостоверные данные заказчика в базу данных как человека, вакцинированного против коронавируса.

По данному факту начато досудебное расследование, выясняется точное количество лиц, получивших поддельные паспорта вакцинации. Как рассказали сами задержанные, ими было псевдовакцинировано свыше 30 жителей города. Но, по мнению следствия, эта цифра может оказаться гораздо больше.

По словам начальника Департамента полиции ВКО Сагата Мадиева, действия медицинских работников подпадают под статью 385 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырёх лет. По итогам расследования все ложные сведения, незаконно внесённые в базу данных, будут удалены.

Буквально в то же время в Усть-Каменогорске задержали мужчину, разместившего объявление о помощи в оформлении отрицательных ПЦР-тестов без сдачи анализов в лаборатории. Сейчас по факту мошенничества идёт досудебное расследование по статье 190 УК РК, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

В управлении здравоохранения отметили, что со всеми медицинскими организациями области были проведены совещания, где рассказали об ответственности, которую могут понести медучреждения и должностные лица в случае выявления фактов мошенничества.

Стоит отметить, что ответственность предусмотрена и для «покупателей» поддельных документов. За их использование предполагается арест до 40 суток.

Дарья Антон

Фото из открытых источников