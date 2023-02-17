Фактор Х в судьбе Мираса

Последние несколько недель восточноказахстанцы пристально следят за каждым новым выпуском 9-го сезона шоу X Factor Казахстан. Наш земляк, учитель физкультуры из села Улкен Нарын Катон-Карагайского района Мирас Ерболов прошёл в финал и является одним из главных претендентов на победу в конкурсе.

Само участие уроженца отдалённого села в финале X Factor стало практически чудом, ведь он выбыл из состязания после второго этапа и уже смирился с поражением. Но… обо всём по порядку.

Музыка в моей жизни

Мирас Ерболов вырос в творческой семье, его отец и родной брат известные в районе артисты, оба работают в Доме культуры. Сам молодой человек с детства выступал на сцене и принимал участие в различных районных, областных, республиканских песенных конкурсах.

– Мираса я помню ещё школьником, тогда он защищал честь района на различных конкурсах и был известен на весь Катон-Карагай. Наряду с пением он добился больших успехов и в спорте, постоянно участвует в соревнованиях по волейболу и футболу. Сейчас работает учителем физкультуры в районном центре, – рассказывает его друг, Тимур Смагулов. – Я уверен, что Мирас достойно представит нашу область на гранд-финале и желаю ему только победы!

Сам певец говорит, что никогда не занимался пением профессионально и на какое-то время даже забросил творчество.

– До девятого класса я участвовал во многих республиканских и международных конкурсах, но в переходном возрасте бросил пение. После окончания школы поступил в университет на специальность «Физическая культура и спорт». К творчеству вернулся в студенческие годы, тогда оно стало моим источником дохода – я выступал в ресторанах и кафе Усть-Каменогорска, – поделился Мирас Ерболов. – Для меня пение – это релаксация, я думаю, что музыка – это наивысшее творчество.

Летел в Норвегию – попал на X Factor

Отборочный тур 9-го сезона проекта X Factor Казахстан состоялся летом 2022 года. Тогда же Мирас отправился в Алматы, чтобы лететь в Норвегию на чемпионат мира по караоке. Пока оформлял документы на визу, решил попробовать себя в X Factor и пошёл на кастинг.

Поездка за границу сорвалась – Мирас уже оформил визу за собственные деньги, но средств на перелёт и проживание в Норвегии у него было недостаточно. Молодой человек собирался домой, уже купил билеты, но в день отъезда ему пришло сообщение от организаторов X Factor: «Вы прошли!»

– Можно сказать, X Factor спас меня. Это классный конкурс, с каждым этапом он раскрывает меня по-новому, за время участия я переборол многие свои комплексы. Впервые в жизни начал профессионально заниматься вокалом, хореографией. Можно сказать, X Factor повернул мою жизнь на 180 градусов, – рассказывает певец.

Мирас Ерболов дошёл до второго тура конкурса и выбыл на этапе – «Стулья». На этом этапе из пятнадцати участников в каждой категории жюри должны были выбрать только пятерых. Наш земляк исполнил песню композитора Игоря Крутого «Любовь, похожая на сон». В итоге его не выбрали, но к такому повороту событий Мирас отнёсся спокойно и уехал домой.

Приехав в Усть-Каменогорск, парень узнал о предстоящем кастинге на конкурс «Өскемен дауысы».

– После неудачи во втором туре X Factor я решил попытать счастья на городском конкурсе и отправился на кастинг. Прошёл его удачно, оказался в финале, был уверен, что выиграю, но судьи решили иначе, и я занял третье место, – делится о своём участии в «Өскемен дауысы» Мирас Ерболов.

Новогоднее чудо

В октябре 2022 года 9-й сезон популярного шоу вновь вышел в эфир телеканала «Евразия», и каждую субботу телезрители следят за событиями.

Именно осенью Мирас услышал объявление, что участник, чьё видео с первого тура наберёт самое большое количество лайков, будет приглашён в финал в качестве гостя и сможет выступить на большой сцене.

– Когда вышло моё видео с лирической песней Мади Сыздыкова «Сағындым», его посмотрели десятки тысяч человек, и оно набрало самое большое количество лайков, если не ошибаюсь, четыре тысячи шестьсот. Меня пригласили в Алматы, на всех репетициях я участвовал в качестве гостя, а потом в прямом эфире шоу узнал, что по решению генерального директора «Первого канала «Евразия» Сергея Киселёва меня зарегистрировали в качестве десятого участника, – с восторгом рассказывает Мирас Ерболов.

Это решение стало абсолютным сюрпризом для судей и настоящим новогодним чудом для самого певца. Чтобы понять, насколько это было неожиданно, надо было видеть, каким удивлённым и взволнованным выглядел Мирас на сцене в момент объявления этого решения, он до конца не мог поверить, что это действительно происходит именно с ним, ведь на возвращение в шоу он уже и не надеялся.

Поддержка земляков

С момента возвращения Мираса на конкурс жители Восточного Казахстана, особенно Катон-Карагайского района, каждую субботу с нетерпением ждут нового выпуска X Factor, чтобы отдать свой голос за земляка.

– Мирас активный участник многих районных мероприятий, своим уникальным голосом он радует нас на каждом выступлении. Сейчас жители района горячо его поддерживают, для нас большая честь, что уроженец небольшого приграничного села сумел пробиться на гранд-финал такого масштабного конкурса. Мы проводим различные акции и флешмобы в поддержку нашего конкурсанта и верим, что он станет X Factorом 9-го сезона, – с гордостью рассказывает директор районного Дома культуры Канат Оралбек.

Сам Мирас Ерболов отмечает, что чувствует колоссальную поддержку со стороны земляков.

– Я был счастлив, когда увидел видео, на котором жители моего села собрались на центральной площадке, чтобы выстроиться в форме буквы Х. Коллективы и ученики школ, в которой я учился и в которой работаю сейчас, снимали видеофлешмобы, даже поставили два баннера в центре села и ещё два – в Усть-Каменогорске, – говорит певец.

Кроме Мираса Ерболова в суперфинале 9-го сезона X Factor примут участие Андрей Сергеев из Темиртау и Мерхат Канапьянов из Семея.

Победе Мираса Ерболова на последнем этапе конкурса может помочь каждый восточноказахстанец, проголосовав за него 18 февраля.

Справочно

X Factor Казахстан — телевизионный проект, ориентированный на поиск талантливых певцов со всего Казахстана. Первый сезон стартовал 2 октября 2011. Участники из Восточного Казахстана в разное время становились финалистами и победителями этого шоу. К примеру, в 2015 году победителем 5-го сезона X Factor стал Евгений Выблов из Усть-Каменогорска, а квартет «In coro» сумел пробиться в финал 7-го сезона конкурса.

Аяужан Утеулинова

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