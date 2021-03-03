Фактор демократизации общества 

В Жарминском районе обсудили значимость НПО в укреплении стабильности в обществе.

В минувшую субботу в Жарминском Доме дружбе состоялся круглый стол с участием представителей общественных организаций.

В ходе встречи своими мнениями о роли НПО для общества поделились председатель Совета общественного согласия Т. Н. Пяткова, председатель Совета ветеранов Калбатауского сельского округа С. С. Нургазинова, директор Дома дружбы Б. А. Самежанова.

Как было отмечено, сегодня в районе существуют три этнокультурных объединения – славянское «Единство», немецкое «Айнхайт», чеченское «Бард». Их представители принимают участие во всех общественно значимых мероприятиях. Их совместная деятельность вносит весомый вклад в укрепление общественного согласия и стабильности.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников

Жарминский район