«Факел» на колёсах

В Усть-Каменогорске сгорел легковой автомобиль.

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Тохтарова на парковке перед торговым центром. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади четыре квадратных метра. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают автолюбителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

– В первую очередь пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности его владельца, – подчеркнул начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Айдос Нусупбаев. – Немаловажным является наличие огнетушителя для автомобиля. Размещать его лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Не рекомендуется оставлять в багажнике, так как во время чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднён.

Александра Исаева