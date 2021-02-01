Ежедневный контроль

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Восточно-Казахстанской области, требует ежедневного контроля за соблюдением карантинных мер. Ежедневно во всех городах и районах области проводятся рейды мониторинговых групп.

За минувший день в областном центре в ходе мониторинговых мероприятий на 242 объектах зарегистрированы 7 фактов нарушения ограничительного режима. Составлены протоколы в отношении нарушителей, которые находились в общественном месте без медицинских масок.

В городе Семее проверены 19 городских пассажирских автобусов. Выявлены 17 нарушений.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 76 объектов. Зарегистрировано одно нарушение.

В районе Алтай ежедневным мониторингом охвачены междугородние и внутригородские маршруты, в том числе 5 маршрутов общественного транспорта в городе Алтае и два маршрута – в Серебрянске. Также проверены 134 объекта торговли, выявлены 4 факта нарушений.

В Бескарагайском районе мониторинговая группа провела 7 проверок на 28 объектах, в том числе на 26 тепловых точках. Выявлено одно нарушение по несоблюдению масочного режима.

В Глубоковском районе проверкой охвачены 102 объекта и выявлены три нарушения масочного режима.