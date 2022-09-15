Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

В рамках рабочей поездки аким Восточно-Казахстанской области посетил Зайсанский район. По согласованию с депутатами районного маслихата он представил нового акима района Дулата Кажанова. Также провёл встречу с общественностью Зайсанского района, на ней обсудили Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. «Безусловно, радует, что жители района понимают важность всех стратегических решений, которые направлены на дальнейшее развитие экономики страны и, соответственно, на рост благосостояния казахстанцев», – написал на своей официальной странице в Instagram Даниал Ахметов.

Глава региона принял участие в форуме «Дружественный диалог по сотрудничеству РК – КНР». На этой авторитетной площадке были обозначены векторы дальнейшего сотрудничества ВКО с СУАР КНР. В регионе уже действуют 39 совместных предприятий, в прошлом году введён в эксплуатацию завод по производству тепловыделяющих сборок для АЭС КНР. Успешно работают проекты в области энергетики, агросектора, торговли и туризма. Итогом форума стало подписание протокола сотрудничества между ВКО и СУАР КНР.

После двухлетнего перерыва из-за влияния пандемии аким ВКО Даниал Ахметов вместе с учёными, отечественными и зарубежными археологами открыл международную научно-практическую конференцию «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». На ней были представлены результаты комплексных работ на уникальных памятниках археологии Восточного Казахстана. «Земля Казахского Алтая содержит огромное количество материализованных следов событий прошлых веков. Изучение и сохранение потенциала, бесценного исторического, культурного, природного наследия, безусловно, наш огромный патриотический долг», – подчеркнул глава региона.

Даниал Ахметов принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза, обладателю звания «Халық Қаһарманы», первому министру обороны Республики Казахстан, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову. Памятник расположен в центре одноимённого парка отдыха в одном из стремительно развивающихся микрорайонов областного центра. «Особое внимание заслуживает историческая роль Сагадата Нурмагамбетова, его неоценимый вклад в создание Вооружённых сил Республики Казахстан», – подчеркнул аким ВКО.