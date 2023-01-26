Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл совещание с акимами городов, районов и руководителями управлений. В повестку вошли два важных вопроса – обеспечение региона ГСМ и продолжение реализации программы полиязычия. При обсуждении второго вопроса глава региона сообщил, что в регионе 876 учителей-языковедов прошли переобучение. В результате улучшилась методика преподавания казахского, русского и английского языков. Теперь эти учителя будут делиться опытом с коллегами.

Глава региона сообщил, что этим летом в области планируется реализовать два серьёзных пилотных проекта – «Летние языковые лагеря» и «Гостевая семья». Он поручил изучить полезный опыт европейских стран и взять на заметку самые важные моменты, адаптировав их к нашим условиям.

Даниал Ахметов экстренно выехал на Риддер ТЭЦ, где произошёл пожар на тракте подачи угля. Возгорание быстро ликвидировали, основное здание станции не пострадало. По распоряжению акима области на время восстановительных работ возле Риддер ТЭЦ остались дежурить пожарные расчёты. К ремонту тракта привлекли лучших специалистов Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, а также ТОО «Казцинк».

В рамках рабочей поездки в Риддер аким ВКО побывал в школе-гимназии «Шанырак». Он отметил, что в этом году будут выделены 60 миллионов тенге на замену окон в спортивном зале и на приобретение необходимой IT-техники для учебного процесса. Также отремонтируют фасад здания. Напомним, в сентябре прошлого года в моногороде открылась новая школа на 600 мест с государственным и русским языками обучения. В этом году приступят к строительству ещё одной школы.

В областном акимате прошло совещание по паводковому периоду с представителями коммунальных служб и областного департамента по ЧС. Даниал Ахметов сообщил на своей официальной странице в Instagram, что с конца января начнётся авиавизуальное обследование, а также проверка всех гидротехнических сооружений. По его словам, опасения вызывают гидросооружение на водоёме Уйдене в Зайсанском районе и плотина в районе Самар. В течение 10 дней акимы всех уровней предоставят информацию о потенциально опасных местах, а также где и какие имеются проблемы.