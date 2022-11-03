Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

В рамках рабочей поездки Восточно-Казахстанскую область посетил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он принял участие в мероприятиях, посвящённых 70-летнему юбилею ВКУ имени С. Аманжолова. Вместе с акимом ВКО Даниалом Ахметовым они возложили цветы к мемориальной доске ректора Юмаша Увалиева. Ознакомились с деятельностью центра непрерывного инклюзивного образования, где обучаются дети с особенными потребностями, а студенты вуза проходят педагогическую практику. Также глава региона вручил награды профессорско-преподавательскому составу вуза.

На XXVIII сессии Ассамблеи народа Казахстана ВКО и в преддверии Дня Республики Даниал Ахметов вручил лидерам АНК ВКО почётные грамоты и награды. Аким области напомнил, что 30 лет назад в нашем регионе открылся первый в стране Дом дружбы, его деятельность и сейчас вносит неоценимый вклад в укрепление межэтнических отношений и межнационального согласия.

Даниал Ахметов на своей официальной странице в Instagram поздравил восточноказахстанцев с национальным праздником – Днём Республики. 25 октября в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана, где были озвучены политико-правовые основы республики как независимого государства. В этот праздничный день аким ВКО пожелал жителям региона мира, достижений в труде и новых свершений на благо независимого Казахстана.

Глава региона провёл совещание с акимами городов, районов, руководителями областных управлений. В ходе совещания рассмотрен ряд важных тем. Среди приоритетных – развитие здравоохранения и реализация всех проектов, на которых сделал акцент Президент РК. Так, в регионе уже определены земельные участки под 36 новых медицинских учреждений в сельской местности, 72 молодых специалиста приехали в область, получили подъёмные и служебные квартиры. Также обсуждены вопросы пассажирских перевозок, ремонта дорог.

Аким ВКО с рабочей поездкой посетил Катон-Карагайский район. В селе Урыль он провёл встречу с населением, где отметил, что район демонстрирует хорошие темпы социально-экономического развития. «Приоритетным для региона в целом и района в частности является туристическое направление, несколько предпринимателей получили гранты на развитие медицинского, сельского и археологического туризма, и мы продолжим поддерживать тех, кто вкладывает силы и средства в развитие своего района», – отметил Даниал Ахметов.