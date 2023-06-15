Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

Глава региона вместе с председателем Правления АО «Самрук Қазына» Нурланом Жакуповым принял участие в открытии сразу двух социальных центров «Қамқорлық». Это отделение ранней помощи на базе ЦМиР для детей от трёх месяцев до трёх лет с нейро-ортопедическими нарушениями и рисками их развития и Центра для детей с аутизмом на базе ЦСУ «Ульба». В первом ежегодно будут оказывать абилитационную и реабилитационную помощь 600 детям раннего возраста с пороками развития или рисками их возникновения. А во втором – 125 детей от 1,5 до 18 лет с расстройствами аутистического спектра будут получать бесплатную помощь специалистов, кроме того, поддержку окажут родителям детей с диагнозом РАС.

Даниал Ахметов на своей официльной странице в Instagram рассказал о том, что с завода «Ульба-ТВС» в КНР была отправлена уже вторая партия топлива для АЭС. Для региона это большой рывок вперёд, поскольку экспортный потенциал в данной отрасли очень большой и необходимо дальше развивать это перспективное направление. На прошедшем не так давно форуме «Центральная Азия – Китай» сторона КНР сообщила о готовности и дальше расширять горизонты экономического сотрудничества.

В рамках рабочей поездки в ВКО заместитель Премьер-министра РК и аким области посетил и центр гематологии, равных которому не будет в странах СНГ и Центральной Азии. Он позволит жителям всей страны получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за рубеж. Кроме того, вице-премьер ознакомился с деятельностью Центра матери и ребёнка и Центра онкологии и хирургии, где также установлено современное оборудование, соответствующее мировым стандартам. К слову, в этом году в Восточном Казахстане начнут строительство 36 медицинских учреждений в сельских населённых пунктах, что обеспечит их жителям доступ к качественным услугам.

Глава региона рассказал о модернизации Риддер ТЭЦ, где идут масштабные ремонтные работы сразу на всех шести котлоагрегатах и четырёх турбинах. Одновременно с этим закреплённые организации обследуют теплосети и ЦТУ, ведутся работы на золоотвале. Уже начались поставки необходимого оборудования, и примечательно, что большая его часть производится на предприятиях и заводах Восточного Казахстана. Большое внимание на Риддер ТЭЦ уделяется системам аспирации и вентиляции, чтобы работники больше не дышали угольной пылью. Также решается вопрос с миллиардными долгами, которые накопили предыдущие и нынешние собственники, и продолжаются переговоры о передаче теплоисточника в коммунальную собственность области.