Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

На расширенном совещании под руководством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова обсудили ряд важных вопросов. Один из них – цифровизация транспортной сферы. На сегодняшний день система видеофиксации показала положительные результаты. Так, в Усть-Каменогорске на 17 процентов снизилось количество ДТП. Только с начала этого года по горячим следам раскрыто более шести тысяч административных и 88 уголовных преступлений. Разработаны проекты для установки системы «Сергек» в Риддере – 335 видеокамер и Алтае – 224 видеокамеры.

Глава региона в рамках рабочей поездки побывал в районе Алтай. По согласованию с депутатами районного маслихата он представил нового акима района Ернара Мустафина. Перед ним поставлены важные задачи – завершить реконструкцию водовода в Алтае, провести благоустройство побережья Бухтарминского водохранилища и восстановить деятельность Серебрянского завода неорганических производств. «Ернар Мустафин имеет хороший опыт работы и при поддержке депутатов справится с поставленными задачами», – подчеркнул Даниал Ахметов.

На очередной XIX сессии областного маслихата глава региона отчитался перед депутатами об итогах работы за восемь месяцев текущего года. По озвученным результатам Восточный Казахстан сохраняет траекторию устойчивого развития. Выполнение краткоэкономических индикаторов составляет 107 процентов. Отмечая позитивные тенденции, а также чёткие задачи на будущее, депутаты с учётом обсуждения и высказанных предложений утвердили на сессии отчёт акима области.

По информации Даниала Ахметова, на высшем уровне рассмотрены конкретные детали открытия лаборатории по сертификации продукции АПК и поставки её на экспорт из Восточного Казахстана. Это свидетельствует о последовательной работе руководства области по выходу на рынок Китая.

В ходе рабочей поездки в Тарбагатайский район аким ВКО встретился с жителями села Акжар. По его поручению аким района, депутаты, инициативная группа жителей составили план задач, которые необходимо решить в ближайшее время. На решение этих проблем из бюджета области выделены необходимые средства. Также составлен перспективный план развития района. В него вошли проекты по строительству школ, социальных объектов и вопросы, касающиеся ЖКХ. Также в этом году в Тарбагатае начнётся строительство 48 домов для многодетных и малообеспеченных семей.