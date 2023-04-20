Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

Глава региона Даниал Ахметов провёл совещание по вопросам онкологии и ранней диагностики онкозаболеваний. Он отметил, что уровень их выявляемости в регионе составляет 57 процентов, это на два процента выше среднереспубликанского показателя. Оснащение онкоцентра также находится на самом высоком уровне, а наши врачи регулярно проходят обучение в престижных зарубежных клиниках. Кроме того, отлично зарекомендовала себя PACS-система, которая позволяет пациентам напрямую отправлять снимки и результаты исследований в областные клиники, при этом не выезжая из своих населённых пунктов.

Аким области принял граждан по личным вопросам. В ходе приёма обсудили комплекс проблем, связанных с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в частности, невозможность приватизировать арендное жильё по программе «Нұрлы жер». Он отметил, что по этому вопросу будет составлено письмо в Мажилис Парламента РК, чтобы его подняли на заседании Правительства Казахстана.

Даниал Ахметов поздравил волейболисток клуба «Алтай» с очередной, седьмой по счёту победой в чемпионате Казахстана, отметив, что наши спортсменки проявили выдержку, силу духа и волю к победе. Однако он призвал их не расслабляться, поскольку впереди чемпионат Азии, где соперницами «Алтая» станут сильные клубы из Тайланда, Китая и других стран. Аким области также отметил, что на сегодняшний день благодаря успехам наших волейболисток всё больше детей и молодых людей приходят именно в этот вид спорта.

Глава региона провёл совещание с представителями АО «УК ТЭЦ» по вопросу теплоснабжения Усть-Каменогорска. В ходе мероприятия обсудили необходимые объёмы и возможный дефицит теплоэнергии на ближайшие годы. Представители теплоисточника рассказали, что уже готова проектно-сметная документация на расширение котла №2, есть масштабный проект по котлоагрегату №16. Также представители проектного института проведут детальный анализ с целью выяснить, что нужно сделать для увеличения мощностей – построить новую ТЭЦ или модернизировать уже имеющиеся теплоисточники.

Аким области совместно с профильными ведомствами обсудил ход дальнейшей реализации программы «Одноэтажный Восток». В этом году будет построено 316 домов, 71 из которых – это проекты, переходящие с прошлого года, 93 будут возводиться в сельских населённых пунктах и 152 – в городах. Как и в предыдущие годы дома по этой программе будут распределяться и предоставляться многодетным семьям, уязвимым слоям населения, в частности, детям-сиротам и молодым специалистам из сфер образования, здравоохранения и ветеринарии.