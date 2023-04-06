Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

Глава региона принял участие в первой сессии областного маслихата VIII созыва. Депутатский корпус предстал в обновлённом составе, в который вошли представители партий «Amanat», «Ауыл» и «Байтақ». Даниал Ахметов отметил, прошедшие выборы показали, что смешанная избирательная система – действительно реальный шаг в реализации политических реформ, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Он пожелал депутатам сохранять свою стойкую жизненную и гражданскую позицию и стремление помочь как можно большему числу людей. В рамках сессии единогласным решением депутатов в открытом голосовании председателем областного маслихата был избран Денис Рыпаков, ранее занимавший пост секретаря областного маслихата.

В рамках заседания областного акимата был рассмотрен вопрос пожароопасного периода, который начался в регионе пятого апреля. По поручению Главы государства необходимо восстановить 1533 гектара леса, для чего в питомниках уже выращивается необходимое количество саженцев. Даниал Ахметов подчеркнул, что Восточный Казахстан находится на четвёртом месте в стране по уровню оснащения лесных хозяйств – в наличии 161 единица техники, четыре вертолёта, постоянно пополняется материально-техническая база. Также он напомнил о том, что все наши службы достойно показали себя в борьбе с огнём в прошлом сезоне, не дав пожарам распространиться на значительные территории.

На очередном заседании акимата обсудили вопрос разработки генеральных планов всех населённых пунктов региона. На сегодняшний день их насчитывается 363, из них шесть – это города. В приоритете разработка генпланов для Шемонаихи, Серебрянска и района Алтай. Уже разработана Дорожная карта и алгоритм дальнейших действий. Также Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска проверить плотность застройки в областном центре, чтобы это не влияло на качество жизни людей.

На отчётной встрече с населением посёлка Новая Бухтарма аким области рассказал о масштабном проекте по благоустройству этого населённого пункта. По плану в этом году начнётся строительство школы на 300 мест с государственным языком обучения, готова проектно-сметная документация на реконструкцию больницы, выделена дополнительная карета скорой помощи. В посёлке облагородят центральную аллею, установят детские и спортивные площадки, оборудуют пляж, появится торгово-развлекательный центр.