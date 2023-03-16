Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

В рамках рабочей поездки Восточный Казахстан посетил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров. Вместе с акимом ВКО Даниалом Ахметовым они ознакомились с рядом важных для области проектов. В частности, посетили Зайсанский район, где ознакомились с ситуацией на водохранилище Уйдене, побывали в строящемся многопрофильном больничном комплексе в Риддере.

Даниал Ахметов принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы на 320 мест в посёлке Касыма Кайсенова. Новое здание позволит разгрузить действующее учебное заведение, где вместо предусмотренных проектом 600 учеников уже учится более 1000 ребят. Также глава региона поручил акиму района подобрать участок под строительство ещё одного учебного заведения на 600 мест, которое будет построено по поручению Главы государства

Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в рамках проекта «Комфортная школа».

Аким ВКО поздравил с наступающим Международным женским днём мам тех, кто прославил нашу страну – спортсменов, победителей творческих конкурсов, а также ребят, которые проявили мужество, профессионализм и оперативность в чрезвычайных ситуациях. «Эти и многие другие мамы воспитали неравнодушных граждан Казахстана. Наши женщины учат своих детей и окружающих людей любви к родине, доброте, отзывчивости и трудолюбию!» – подчеркнул Даниал Ахметов.

В ходе рабочей поездки по областному центру глава региона ознакомился с ходом строительства жилых домов в новых микрорайонах и ещё рядом проектов. В целом строительные работы идут по графику, есть некоторые замечания, но они оперативно устраняются. Даниал Ахметов отметил, что новые микрорайоны будут соответствовать всем стандартам качества жизни.

На своей официальной странице в Instagram аким области Даниал Ахметов сообщил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию 349 тысяч квадратных метров жилья. Также запланировано строительство шести школ, три из которых – в Усть-Каменогорске. В 2024 году начнётся строительство школы в микрорайоне «Спорт». И есть ещё один интересный проект, в рамках реализации которого планируется возведение масштабного спортивно-культурного комплекса на КШТ.