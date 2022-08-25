Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

Даниал Ахметов провёл расширенное аппаратное совещание, обсуждён ряд важных вопросов. Среди них – потребность региона в медицинских кадрах. Акимам городов и районов поручено рассмотреть возможность строительства жилья для врачей и выделения подъёмных не только в сёлах, но и в городах. Второй вопрос – подготовка к отопительному сезону. Социальные и образовательные объекты готовы на 100%, медицинские учреждения – на 99%.Управлению энергетики и ЖКХ поручено держать на контроле подготовку жилого фонда к отопительному сезону.

На совещании под руководством акима ВКО рассмотрен вопрос строительства жилья в регионе. Только в августе вводится в эксплуатацию 16,7 тысячи квадратных метров жилья, рост по сравнению с прошлым годом составляет 107,8%. Общегодовой рост – 126 процентов. Даниал Ахметов поручил подготовить четыре разных проекта домов для многодетных и малообеспеченных семей и провести переговоры со строительными компаниями, готовыми реализовать эти проекты.

В рамках рабочей поездки по Шемонаихинскому и Глубоковскому районам глава региона посетил несколько крупных крестьянских хозяйств, в которых особый акцент делается на развитии растениеводства. Среди них – КХ «EAST FARM» и КХ «Виситаев Р.Д.». Также Даниал Ахметов побывал на Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции, где ведётся большая селекционная работа.

С одобрения бюро Политсовета ВК областного филиала партии AMANAT Сайрангуль Жумадилова назначена исполнительным секретарём. «Ранее она занимала должность руководителя управления образования, хорошо знакома с социальной и политической работой, знает регион. Убеждён, что в ближайшее время все задачи, которые поставлены перед ней, будут выполнены», – написал на своей официальной странице в социальных сетях аким ВКО, председатель ВКОФ партии AMANAT Даниал Ахметов.

Глава региона поздравил жителей области с Днём спорта. Он подчеркнул, Восточный Казахстан славится своими спортивными школами лёгкой и тяжёлой атлетики, хоккея, зимних видов спорта, волейбола и различных единоборств. Имена Ольги Рыпаковой, Юлии Галышевой, Жанны Мамажановой, Дарына Аскербека, Дмитрия Рейхерда и многих других известны далеко за пределами региона. Волейбольный клуб «Алтай» занимает призовые места в престижных клубных соревнованиях, а наши борцы показывают отличные результаты. Инвестируются колоссальные средства в развитие массового и, особенно, детского спорта. Эта работа, безусловно, будет продолжена.