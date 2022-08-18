Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл совещание по подготовке Риддера к предстоящему отопительному сезону. Глава региона отметил, что к 1 сентября у всех жилых домов города должны быть паспорта готовности, проверить их глава региона поручил Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. Также Даниал Ахметов дал поручение бюджетным организациям внести предоплату за отопление, чтобы эти средства пошли на закуп топлива для ТЭЦ и ремонтные работы.

Глава региона в рамках рабочей поездки побывал в Тарбагатайском районе и представил нового акима района. Также Даниал Ахметов посетил школу и районную больницу. Аким области подчеркнул, что из бюджета будут выделены дополнительные средства для дооснащения медучреждения, также в районе будут строить антенно-мачтовые сооружения, чтобы увеличить скорость Интернета в отдалённых населённых пунктах.

Аким Восточно-Казахстанской области посетил медицинские учреждения Усть-Каменогорска. Глава региона отметил необходимость проведения ремонта в некоторых медцентрах, а также закупа дополнительного медицинского оборудования. Даниал Ахметов сообщил, что в скором времени в областном центре откроется новая поликлиника по улице Протозанова, где приём пациентов будут вести участковые врачи и узкие специалисты.

12 августа во всём мире отметили Международный день молодёжи. Даниал Ахметов поздравил восточноказахстанцев этой возрастной категории, подчеркнув, что это праздник активных, талантливых и целеустремлённых молодых людей, от которых зависит не только будущее региона, но и всей страны.

Даниал Ахметов поздравил работников строительной сферы с профессиональным праздником. На своих официальных страницах в социальных сетях глава региона отметил, что благодаря людям этой профессии дети учатся в новых школах, соответствующих всем стандартам, даже в отдалённых населённых пунктах, появляются ФОКи, бассейны, дома культуры и другие важные объекты социальной инфраструктуры.