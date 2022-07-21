Официально
Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова:
- В этом году отмечается 30 лет со дня создания органов национальной безопасности Республики Казахстан. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поздравил сотрудников этого ведомства с профессиональным праздником, отметив их неоценимый вклад в обеспечение безопасности и сохранение суверенитета страны. В этот день состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших сотрудников КНБ и ветеранов отрасли.
- Глава региона принял участие в брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК в Нур-Султане. Одной из главных тем встречи с представителями республиканских средств массовой информации стал гармоничный процесс разделения Восточно-Казахстанской области на две территориально-административные единицы – ВКО и новую область Абай. Даниал Ахметов подчеркнул, что за последние годы на развитие вновь созданного региона выделено 354 миллиарда тенге, также есть комплексный план дальнейшего развития Семея.
- Даниал Ахметов на пресс-конференции в СЦК поделился планами по дальнейшему развитию газовой отрасли. По словам главы региона, в Зайсанском районе ведутся работы по геологической разведке нового месторождения.
- В Восточно-Казахстанской области большое внимание уделяется поддержке сельской молодёжи. Даниал Ахметов сообщил, что в этом году за счёт грантов областного бюджета будут обучаться 80 абитуриентов по специальности «ветеринария». Это поможет молодым людям получить востребованную на рынке труда профессию.
- Глава региона поздравил металлургов с профессиональным праздником. «Профессию металлурга выбирают для себя трудолюбивые, честные, целеустремлённые, не боящиеся работы и преданные своему делу люди. И поэтому они – самый ценный капитал, потому что уже много лет трудятся на благо нашей страны и вносят неоценимый вклад в развитие экономики», – написал Даниал Ахметов на своих официальных страницах в социальных сетях.