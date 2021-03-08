В преддверии Международного женского дня 8 Марта в Семее открылась фотовыставка «Её величество Женщина».

– С давних времён роль женщины как в обществе, так и в семье была особенной. Она – мудрый человек, наставник, хранительница очага, приносящая в дом тепло и уют, – отмечают в городском отделе культуры. – В современном мире женщины активно участвуют в общественной работе и находят решения социальных проблем. В нашем городе очень много таких женщин.

Так, на фотовыставке представлены снимки учителей, много лет проработавших в сфере образования и воспитавших талантливых учеников. В экспозиции также фотографии работников транспорта, сельского хозяйства, тяжёлой и лёгкой промышленности.

Среди героинь обладательница чёрного пояса (1 дан) по киокушинкай-кан карате, кандидат в мастера спорта Нина Суворкина; оператор филиала ТОО «КТЖ грузовые перевозки» – Семейское отделение ГП» Нургайша Толегенова; сборщик обуви Семипалатинской обувной фабрики Раушан Омирбаева; автор бизнес-проекта «Алтын оймак», мастер национального прикладного искусства Асхан Сейлбег.

Жители и гости Семея могут увидеть более 150 портретов семейчанок, которые ежедневно вносят свой вклад в социально-экономическое развитие города. Ежедневно выставляется по 30 фотографий.

Фотовыставка пройдёт в торговых центрах «Small», «Ақшың», «Қазына», на железнодорожном вокзале города Семей и в международном аэропорту «Абай» с 10 до 19 часов.

Мария Щетинина

Фото автора

Семей