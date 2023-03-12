Её величество Женщина…

«Ты – женщина, ты – символ красоты» – под таким поэтическим названием в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла выставка, посвящённая Международному женскому дню – 8 Марта.

Женщины – вечная загадка, которую пытаются разгадать на протяжении всего существования человечества. Хрупкие, но в то же время наделённые невероятной силой, мудростью и великим даром созидания…

В праздничной экспозиции, которая состояла из нескольких частей, были представлены книги и журналы, посвящённые женщинам, которые оставили яркий след в истории. Раздел «Железные леди» познакомил с представительницами прекрасного пола разных эпох, активно проявившими себя в политике, науке.

Все желающие могли ознакомиться со справочником «Великие дочери Великой Степи», который воссоздаёт образы 25 прекрасных и мудрых женщин, доказавших беззаветную любовь к Родине своими героическими поступками. В их числе – легендарная сакская царица Томирис и дочь сакского царя Зарина, хорезмийская катун – героиня-воительница Гулаим.

Сборник «Алаш қызы Гүлнар» посвящён журналистке и собирателю литературного наследия, инициатору политической и гражданской реабилитации выдающихся представителей казахской интеллигенции начала ХХ века, дочери писателя Миржакыпа Дулатова Гульнар Дулатовой.

В серии «Өнегелі өмір» изданы биографии отечественных представителей науки: Фатимы Полымбетовой, Ольги Сонгиной, Бэлы Ахметовой.

С известными землячками гостей выставки знакомили книги «Жемчужное ожерелье» и «Окрылённые женщины Казахстана. Восточно-Казахстанская область». Так, в разделе «Формула успеха» можно было узнать не только об имидже современной деловой женщины, но и прочитать реальные вдохновляющие истории женщин-предпринимателей в

Казахстане.

– 8 Марта мы традиционно поздравляем наших дорогих мам, – поделились сотрудники библиотеки. – А тем, у кого совсем недавно появился малыш, адресованы книги Валерии Фадеевой «Профессия – мама. Здоровье и психология вашего малыша» и Камал Әлпейісовой «Қайтсек ұрпақ өседі өрелі боп…». Здесь же представлены книги и популярные женские журналы о том, как добиться потрясающих результатов в достижении душевного комфорта, сохранении здоровья, молодости и красоты на долгие годы.

Книги раздела «Примадонны сцены» были посвящены представительницам прекрасного пола, чьё творчество оставило свой след в сердцах миллионов. Среди них – Амина Умурзакова, Роза Багланова, Бибигуль Тулегенова, Роза Аширбекова.

Раздел «Женщина в литературном мире» представил вниманию зрителей произведения знаменитых женщин-писательниц и книги, написанные мужчинами о женщинах.

– Узнала столько всего интересного про наших землячек, – поделилась впечатлениями одна из гостей выставки Айнур Асылбекова. – У каждой свой путь успеха, но объединяет их всех крепкость духа, желание приносить пользу стране и вера в свои силы. Истории этих женщин впечатляют и вдохновляют быть похожими на них.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина