Еxit poll: партия Nur Otan набрала 71,97% голосов избирателей

Результаты Еxit poll по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК озвучили на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, по словам директора Исследовательского института «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение») Айнур Мажитовой, партия «Nur Otan» набрала 71,97 % голосов избирателей.

Народная партия Казахстана набрала 9,03% голосов.

Народно-Демократическая патриотическая партия «Ауыл» согласно результатам Еxit poll набрала 5,75 % голосов.

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» получила 10,18 % голосов.

За политическая партию «ADAL» проголосовали 3,07 %.

В соответствии с пунктом 9 статьи 28 конституционного Закона «О выборах в Республике Казахстан» не допускается опубликование в день голосования результатов опросов общественного мнения, прогнозов и иных исследований, касающихся голосования в поддержку кандидата. То есть результаты должны быть объявлены только после окончания голосования.

Напомним, в парламентских выборах принимают участие 5 политических партий, зарегистрированных в стране, а именно Народно-Демократическая Патриотическая партия «Ауыл», партия Nur Otan, политическая партия ADAL, Демократическая партия Казахстана «Ак жол», «Народная партия Казахстана. Эти партии выдвинули своих кандидатов и в местные маслихаты всех уровней.

Всего в Мажилис баллотируются 312 кандидатов от 5 партий, в том числе: 19 от Народно-Демократической патриотической партии «Ауыл»; 126 от партии Nur Otan; 16 от политической партии ADAL; 38 от Демократической партии Казахстана «Ак жол» и 113 от «Народной партии Казахстана».

Ранее в ЦИК РК сообщили предварительные результаты явки избирателей.