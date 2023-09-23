Это о любви

Тема личных отношений, драматического переплетения судеб есть практически в любом художественном произведении, даже если это не любовный роман.

Но иногда бывает так, что вся книга буквально пропитана любовью, является её олицетворением и воплощена в каждой строке. Презентация именно такого издания «Көзімді жұмсам да көрем сені…» известного восточноказахстанского писателя Алибека Кантарбаева состоялась недавно в областной библиотеке им. А. С. Пушкина. Это очень личное произведение, поскольку автор посвятил его безвременно покинувшей мир супруге Гүлжан Әділқазықызы. Литературные критики Востока уже назвали книгу документальным реквиемом, плачем души.

Как отметили в ходе презентации, прежде всего, это книга о любви двух людей, том самом чувстве, которое созидает, наполняет человека светом, а его жизнь смыслом. Любви, суть которой не в том, чтобы давать или получать, а в том, чтобы разделять и дарить. И о том, какое это великое счастье любить и быть любимым.

Каждая строчка книги «Көзімді жұмсам да көрем сені…» наполнена пронзительной исповедальной искренностью, теплом и светлой грустью. Автор обращается к самому сердцу читателя, проникает в глубины души и заставляет всех нас задуматься о собственной судьбе и о роли любви в нашей жизни. Алибек Кантарбаев, используя свой литературный талант, рассказывает историю, которая вызывает самые искренние эмоции: от улыбки до нечаянно пролитой слезы. Автор говорит о том, что супруга была не просто спутницей жизни, а музой – той, кто вдохновляла на творчество и поддерживала его в самых сложных жизненных ситуациях.

В презентации приняли участие представители творческой и педагогической общественности города, студенты и учащиеся школ. Встреча прошла очень тепло и душевно. Получился трогательный и проникновенный вечер светлой памяти любимой супруги Алибека Кантарбаева. Читатели поздравили писателя с выходом новой книги, пожелали дальнейших творческих успехов и вдохновения.

Дарья Штейн