Это не просто цифры

Восточноказахстанцам напомнили о необходимости получения медицинской страховки.

Благодаря системе страхования такие дорогостоящие медицинские обследования, как КТ и МРТ, а также кардиологические и нейрохирургические операции стали более доступны для населения региона. Кроме этого, налажена работа по предоставлению бесплатных стоматологических услуг.

Касается каждого

Система ОСМС действует в регионе уже четвёртый год. При этом специалисты Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) отмечают эффективность программы в качестве успешной модели финансовой поддержки для населения. А также подтверждают рост объёма оказываемых медуслуг в области.

На сегодняшний день вся плановая медицинская помощь в области покрывается за счёт средств системы ОСМС. Об этом сообщил директор филиала ФСМС по ВКО Нурлан Кидирбаев.

– В 2022 году фонд медстрахования направил порядка 71,8 миллиарда тенге на оплату медицинской помощи застрахованным жителям ВКО, – комментирует Нурлан Кидирбаев. – По итогам года можно заметить значительный рост объёма оказываемых медицинских услуг. К примеру, дорогостоящие анализы, диагностика и операции.

На гарантированный объём бесплатной медпомощи (ГОБМП) из фонда ОСМС выделили свыше 40 миллиардов тенге. В том числе на оказание скорой медицинской помощи и услуги санитарной авиации – более трёх миллиардов, на первичную медико-санитарную помощь – почти 18.

Ещё одна часть расходов – оплата стационарной медпомощи – сюда потребовалось свыше 16 миллиардов тенге. Ещё около двух миллиардов направили на услуги дневного стационара, 4,5 миллиарда – на помощь онкологическим больным, на амбулаторный гемодиализ – 965 миллионов тенге.

– Порядка 9,5 миллиарда тенге выплачено медорганизациям за оказание консультативно-диагностической помощи, – отмечает директор филиала ФСМС ВКО. – Наиболее востребованными исследованиями остаются компьютерная и магнитно-резонансная томографии.

За прошлый год в ВКО к обследованию путём КТ прибегали более 19 тысяч раз, МРТ – более 29 тысяч.

– Отдельную нишу в системе ОСМС занимает реабилитация, – обращает внимание Нурлан Кидирбаев. – В 2022 году на реабилитационную помощь выделили свыше двух миллиардов тенге. В текущем году бюджет этих услуг составит почти три миллиарда.

Жизненно важно

Также в ушедшем году на операции с использованием высоких технологий выделили один миллиард тенге.

– Ежегодно за счёт средств медстрахования людям проводят сотни дорогостоящих операций по различным профилям хирургии, в том числе кардиохирургия и нейрохирургия, – перечисляет директор областного филиала ФСМС. – А также урологические, травматологические, онкологические оперативные вмешательства. Проведение одной такой операции может обойтись в несколько миллионов тенге.

Так, по итогам 12 месяцев по ВКО осуществили 86 кардиохирургических операций на сумму свыше 360 миллионов тенге и 99 нейрохирургических – почти на 500 миллионов.

Кроме того, некоторым восточноказахстанцам потребовалась замена коленных и тазобедренных суставов. Врачи области провели порядка 700 таких операций.

В стационарах области сделали около 4000 сосудистых и нейрососудистых операций почти на четыре миллиарда тенге.

– И это не просто цифры для статистики, – подчёркивает Нурлан Кидирбаев. – Это цена лечения пациентов, которые смогли сократить свои собственные расходы, будучи застрахованными.

И зубы тоже!

На бесплатные лекарства для обеспечения пациентов на амбулаторном уровне в ушедшем году затрачено почти десять миллиардов тенге. Благодаря чему в рамках ГОБМП удалось охватить более 55 тысяч пациентов, в рамках пакета ОСМС – более 42 тысяч взрослых и 16 тысяч детей.

– В текущем году также согласовали заявки на бесплатное лекарственное обеспечение, – добавил директор областного филиала ФСМС. – Поставка медикаментов началась с января по утверждённому графику. Хочу напомнить, что при необходимости пациенты могут обратиться в Контакт-центр СК-Фармации по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по номеру 1439 (доступен как для городских, так и мобильных телефонов). Все звонки бесплатны.

В области продолжается сотрудничество фонда с медицинскими организациями. Договоры на предоставление лечебных услуг в 2023 году заключили с 59 учреждениями, 29 из которых частные. Стоит отметить, что в этом году удалось привлечь 12 новых поставщиков медуслуг.

– Актуальным вопросом по-прежнему остаётся сфера стоматологических услуг, – продолжает Нурлан Кидирбаев. – Поэтому с 1 января 2023 года Фонд социального медицинского страхования заключает прямые договоры со стоматологическими клиниками. Прошу обратить внимание жителей, что плановую стоматологическую помощь могут получать только дети и беременные женщины. Экстренную – дети и беременные, пенсионеры, люди с инвалидностью и лица, ухаживающие за инвалидом І группы, в том числе за детьми с инвалидностью, пациенты с социально значимыми и инфекционными заболеваниями, многодетные матери, получатели адресной социальной помощи и другие.

Перечень стоматологий, оказывающих плановые услуги, можно посмотреть на официальном сайте fms.kz или уточнить в самой клинике.

Лилия Дроздова

Фото Тлеубека Шаяхмета