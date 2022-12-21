Это – эстафета

В селе Майемер Катон-Карагайского района учащиеся младших классов состязались в ловкости и находчивости.

В сельском клубе прошла эстафетная игра «Шыныкшың шымкыр болашағы». Мероприятие приурочено к Году детей. Его участниками стали учащиеся начальных классов местной школы.

Игра прошла на высоком уровне, очень конкурентно и весело. Было разыграно несколько комплектов наград.

Так, первое место заняла команда четвёртого класса. Второе место – команда второго класса под названием «Қыран». Третье досталось команде третьего класса «Жигер».

Ребята остались очень довольны. Они высказали пожелание, чтобы подобные мероприятия происходили чаще.

Ерик Абитов

Катон-Карагайский район