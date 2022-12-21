Вести из районов
Это – эстафета
В селе Майемер Катон-Карагайского района учащиеся младших классов состязались в ловкости и находчивости.
В сельском клубе прошла эстафетная игра «Шыныкшың шымкыр болашағы». Мероприятие приурочено к Году детей. Его участниками стали учащиеся начальных классов местной школы.
Игра прошла на высоком уровне, очень конкурентно и весело. Было разыграно несколько комплектов наград.
Так, первое место заняла команда четвёртого класса. Второе место – команда второго класса под названием «Қыран». Третье досталось команде третьего класса «Жигер».
Ребята остались очень довольны. Они высказали пожелание, чтобы подобные мероприятия происходили чаще.
Ерик Абитов
Катон-Карагайский район