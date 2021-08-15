Эталон доброты и душевной щедрости

Зимовьёвскому центру оказания специальных социальных услуг исполнилось 70 лет.

Психоневрологическое медико-социальное учреждение играет значимую роль в жизни региона, внося свой большой вклад в развитие социального обслуживания населения, нуждающегося в особой заботе.

Творческий и целеустремленный коллектив Зимовьёвского центра оказания специальных социальных услуг, дружный и сплочённый в единой цели, отдаёт много сил и энергии людям, которым нужна помощь.

За 70 лет структура Центра претерпела серьёзные преобразования, но неизменным осталось качество и своевременность предоставления помощи нуждающимся.

Некогда в урочище пихтового леса, где находится село Зимовьё, располагался заезжий двор. История здешних мест гласит, что в 1948 году этот лес оккупировал шелкопряд, вследствие чего он начал засыхать. На борьбу со стихией руководство страны направило военнопленных, которые занимались вырубкой больного леса, они же и построили в этом месте бараки. В 1950 году сюда заселили бездомных и одиноких людей военного времени. Затем здесь открыли дом-интернат: этот живописный уголок природы прекрасно подходил для обездоленных людей, где тихо, спокойно, лес, природа, речка.

В 51-м году директором учреждения был назначен Павел Пантелеевич Чеботарёв, который отработал здесь 37 лет до выхода на заслуженный отдых. При доме-интернате он организовал подсобное хозяйство. Сельский совет подарил двух поросят, район – тёлочку, приблудилась лошадка. Опекаемые своими силами стали обрабатывать землю, которую выделил Куйбышевский сельский округ в безвозмездное пользование, – свыше 1,5 тысячи га пашни и сенокосных угодий. Сеяли зерно, выращивали картофель и косили сено для животных подсобного хозяйства. Со временем приобрели трактор, чтобы обрабатывать поля.

С 1987 по 1999 год возглавлял учреждение Прокопий Филиппович Фёдоров, который первым делом добился строительства в селе системы центрального отопления.

С марта 1999 по февраль 2013-го учреждение возглавил Виктор Терентьевич Троеглазов. По его инициативе была построена хлебопекарня, которая обеспечивала свежей выпечкой получателей услуг и сотрудников Центра. Благодаря настойчивости директора в 2012 году началось строительство нового корпуса на 210 мест. Под руководством музыкального работника Николая Георгиевича Полякова организовалась вокальная группа, которая неизменно занимала призовые места на различных конкурсах, позже ей было присвоено звание «Народная».

С 2013 года учреждение возглавила Ирина Юрьевна Феклистова. Энергичная, хозяйственная, грамотная, целеустремлённая, строгая, но справедливая, с большим энтузиазмом продолжила деятельность Центра. Под её руководством Центр стал лидером среди учреждений подобного типа по ВКО. В этом ей помогает грамотный и неравнодушный коллектив.

По инициативе Ирины Юрьевны здесь было открыто реабилитационное отделение, где получатели услуг с помощью специалистов учатся самостоятельно обслуживать себя в быту. В настоящее время здесь осваивается новый вид лечения – апитерапия.

Проживают в Центре 210 получателей услуг. 178 сотрудниками делается всё возможное, чтобы их подопечные считали себя полноценными членами общества.

Во все времена существования Центра главное его богатство – люди, отдающие милосердию свою энергию, терпение, душевные силы, готовые разделить чужую боль. Нередко они заменяют своим подопечным близких. Случается и так, что социальный работник становится единственной опорой оставшегося без поддержки человека.

– Труд социального работника всегда выходит за рамки формальных служебных обязанностей, – говорит замдиректора учреждения Людмила Блинова. – Он требует от каждого сотрудника особой душевной организации, чуткости и терпения, доброты и отзывчивости. Все наши сотрудники кроме добросовестного выполнения своих должностных обязанностей с удовольствием принимают участие в культурной, спортивной жизни учреждения. Мы вместе в беде и в радости.

Есть среди работников Центра и ветераны, проработавшие здесь не один десяток лет. Это Валерий и Валентина Гордеевы, Татьяна Гапешина, Орынбасар Шкурина, Лидия Гусарова, Надежда Чернышова, Анна Гилёва, Людмила Бояринова, Татьяна Перетятько, Галина Феклистова, Елена Гордеева, Светлана Гилёва, Ольга Гончарова, Марина Проскурина и многие другие.

Несмотря на трудности профессии, сотрудники Зимовьёвского центра оказания специальных социальных услуг каждый день спешат исполнить свой долг с радостью и удовольствием.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Зимовьёвским ЦОССУ

Глубоковский район