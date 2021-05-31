Эта земля нам стала родной

История хранит немало событий, фактов, важных для человечества. Болью в сердце казахстанцев отзываются воспоминания и рассказы очевидцев, которые звучат в канун Дня памяти жертв политических репрессий и голода.

Насильственному переселению подверглись многие народы. Но, пожалуй, самой массовой стала депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР в конце зимы 1944 года. Своего дома и привычного уклада жизни лишились почти полмиллиона человек. Так называемых изменников Родины погрузили в вагоны для перевозки скота и выслали в Казахстан и Среднюю Азию. Депортированным вменялось пособничество фашистским захватчикам. На самом деле это не так. Среди чеченцев и ингушей были настоящие героические личности, которые жертвовали жизнями в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. Причём большая часть этих народов уходила на фронт добровольцами.

Спустя время неправомерность обвинения народов в преступлениях, конечно, была признана, чеченцам и ингушам разрешили вернуться в родной край. Но тяжёлые годы депортации и вопрос: «За что так с нами?» – на всю жизнь остались в памяти не только самих репрессированных, но и их потомков. В каждой семье из поколения в поколение передавались истории выживания, рассказы о радушии и гостеприимстве народа, проживающего на казахской земле. Народа, который поделился кровом и пищей. Народа, который помог преодолеть все невзгоды.

Хамзат Янгулбаев – потомок вынужденных переселенцев, бережно хранит воспоминания о том страшном времени и верит, что подобное никогда не повторится.

– Я горец из села Шатоя, что на юге Чеченской Республики, знаю 17 поколений своих предков, – начал рассказ Хамзат Хасанович. – Депортация моего народа произошла 77 лет назад. 23 февраля 1944 года переодевшиеся военные под видом ремонта дорог пришли в аул. Они собирали людей и насильно отправляли в чужие края. Жителей высокогорных районов, которым было тяжело спуститься с гор из-за сильного снегопада, чтобы не срывать график, загоняли в амбары, конюшни и сжигали.

Кто мог – бежал, однако таких оказалось совсем немного. Ведь в числе переселенцев были в основном старики, женщины и дети. Некоторые не успели взять с собой даже документы. Мужское население в это время воевало на фронтах Великой Отечественной войны. Добрались и до них – национальность чеченец или ингуш была для спецорганов словно красная тряпка для быка. Солдаты, находившиеся в рядах Советской армии и защищавшие Родину, также подверглись насильственному переселению…

Так, из родного села Шатой предки Хамзата Янгулбаева попали на чужую землю – в Восточно-Казахстанскую область.

– Людей привезли голодных, без тёплой одежды и оставили на произвол судьбы, – поделился герой повествования. – Казахский народ принял нас на своей земле. Благодаря их милосердию, человечности удалось выжить. Сначала жили в Уланском районе, затем отец поехал в Зыряновск (ныне – Алтай – прим. ред.), там он работал в шахте.

Долгие годы семья Янгулбаевых жила в Усть-Каменогорске и добросовестно трудилась, потом переехала в посёлок Овечий ключ. После реабилитации была возможность вернуться на историческую Родину. Однако родившийся в Восточно-Казахстанской области Хамзат Хасанович так здесь и остался. Женился, вместе с супругой воспитали троих детей, которые уже получили образование и работают на благо страны.

– В Казахстане мы нашли человечность и взаимопонимание, – резюмировал Хамзат Янгулбаев, – породнились с живущими здесь казахами, русскими, немцами… Эта земля стала нам родной.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева