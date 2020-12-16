Эстафета независимости – дело молодых  

Когда Мутанбек Мубараков учился в старших классах, знакомые советовали ему поступать в московский РУДН, но он выбрал казахстанский вуз. Сегодня в активе четверокурсника – победа на республиканской юридической олимпиаде и чёткая уверенность, что он сделал правильный выбор.

Мутанбек ставит перед собой цель – после защиты диплома получить степень магистра в Академии государственной службы. По его словам, за годы независимости Казахстан провёл серьёзную модернизацию государственных и правоохранительных органов, опередив многие страны. Продолжить начатое дело, по мнению студента, должны именно молодые специалисты, имеющие свежий взгляд на проблемы и задачи современного общества.

Мутанбек учился в школе-лицее Алтая. Директор учебного заведения Фатима Нагибаева рассказывает, что у парня были интерес и способности к истории и правоведению. В 11 классе он выиграл областную школьную олимпиаду по основам права и занял второе место на республиканской, что дало ему преимущество при поступлении в университет. В лицее гордятся своим талантливым выпускником и следят за его успехами. В этом учебном году, уже будучи четверокурсником КазНУ, будущий юрист завоевал первое место на республиканской юридической олимпиаде, в очередной раз громко заявив о своём родном городе.

– Говорят, что человек – это то, что с ним было до 16 лет, – отмечает Мутанбек. – Мне в этом плане повезло. У меня были хорошие наставники. Всегда поддерживали и родители, и учителя. С благодарностью вспоминаю Фатиму Гапаровну Нагибаеву, Елену Юрьевну Годованчук, Багилу Зейнелгабиевну Маймакову, Айнаш Сериковну Байбулову и других педагогов лицея. Именно в школе мне предложили попробовать себя в правоведении. С этого начался мой путь в профессию.

В 2017 году выпускник лицея поступил в КазНу на грант. По его словам, способных студентов сегодня всесторонне поддерживают, в стране созданы хорошие условия для получения высшего образования и самореализации. Стипендия составляет 25-30 тысяч тенге.

Но что ещё больше радует Мутанбека – произошли кардинальные перемены в сфере его будущей профессии. Он с большим интересом следит за событиями, происходящими в Казахстане, за развитием законодательной базы, модернизацией госслужбы и правоохранительной системы. По его мнению, сегодня на уровне государства ведётся колоссальная работа, направленная на искоренение коррупции, на рост профессионального уровня сотрудников.

– Одно из мудрых решений – изменение порядка поступления на правоохранительную службу, – говорит студент. – По старой схеме после окончания вуза я бы должен был подать заявление по месту желаемой службы, пройти конкурс, встать в резерв. Теперь весь процесс централизован, им занимается Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Если ты хороший специалист и прошёл отбор – гарантированно будешь трудоустроен. Это облегчает процесс, кроме того, исключаются коррупционные риски.

Мутанбек не отрицает, что в правоохранительных органах ещё есть проблемы, и молодые кадры должны приходить на службу с желанием их решать.

– Сегодня в стране планомерно ведётся работа над повышением уровня доверия казахстанцев к правоохранительной системе и государственным служащим, – делится парень. – Большой плюс, что любой заинтересованный и неравнодушный дееспособный казахстанец, достигший 18-летнего возраста, может стать наблюдателем на собеседовании с кандидатами на госслужбу. Нужно только за день до встречи подать соответствующую заявку. Сейчас, во время пандемии, благодаря новым технологиям можно присутствовать на собеседовании онлайн. Раньше круг людей, которые могли стать наблюдателями, был ограничен.

Ещё одним достижением Мутанбек считает то, что у сотрудников органов и чиновников в Казахстане нет «иммунитета», так называемой неприкосновенности, как в других государствах. Перед законом все равны. Любого может остановить рядовой сотрудник полиции и призвать к ответственности.

– Я горжусь своей страной, рад, что остался учиться на родине и смогу теперь принять активное участие в дальнейшем становлении независимого Казахстана.

Ксения Мецлер

Район Алтай