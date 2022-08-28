Есть время и для спорта

В Усть-Каменогорске прошёл турнир по волейболу среди сотрудников правоохранительных органов силовых и других специальных структур региона.

В соревнованиях, приуроченных к 30-летию со дня образования Пограничной службы КНБ РК, участвовали девять команд. Это сборные филиала РООВ «Застава тарландары» по ВКО, Департамента полиции и Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, Департамента КНБ и Пограничной службы КНБ РК по ВКО, Департамента по делам обороны ВКО и аппарата УП Усть-Каменогорска, войсковой части 3477 Национальной гвардии РК и 27943 МО РК. Всего в турнире состязались более 70 спортсменов.

На церемонии открытия начальник Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО полковник Серик Рахимов пожелал всем участникам удачи, честной борьбы и успехов.

На протяжении двух дней команды боролись за право называться лучшими в этом виде спорта. Все матчи без исключений были захватывающими. Серьёзный подход игроков был заметен с самой первой минуты матча. Каждый из них стремился не дать мячу упасть на своей площадке. Волейболисты практически не допускали ошибок, применяя мощные и точные подачи, а ещё – обманные манёвры.

В финальном противостоянии за призовые места встретились команды Департамента полиции и Департамента Комитета национальной безопасности по ВКО. Матч был очень эмоциональным и непредсказуемым. До последнего момента никто не мог с уверенностью сказать, кто станет победителем. Ни один из спортивных коллективов не хотел уступать друг другу, однако сотрудникам полиции удалось переломить ход игры в свою пользу.

Увидеть такую борьбу, динамику, слаженную игру мы и сами не ожидали. Выставленные команды, действительно, достойны похвалы, они показали высокий класс коллективной игры в волейбол, – признались организаторы и специалисты.

Так, по итогам жарких сетов команда Департамента полиции ВКО завоевала первое место. На втором месте расположилась сборная ДКНБ РК по ВКО. На третьей ступени пьедестала – ветераны-пограничники филиала РООВ «Застава тарландары» по ВКО.

Также были определены лучшие в номинациях, отличившиеся своим мастерством в ходе игры. Номинации «Лучший связующий» удостоился Балдырган Интабаев, «Лучший нападающий» – Ренат Жарлыгасынов, «Лучший защитник» – Дамир Кушанов, «Лучший игрок» – Ильяс Дидахметов. Номинацией «За мужество к победе и проявленное мастерство» наградили Айдына Бауыржанулы.

В завершение турнира лучших игроков наградили кубками, грамотами и ценными подарками.

Гульжан Естаева

Фото А. Карменовой