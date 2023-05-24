Есть вопросы

Сенаторы озвучили свои депутатские запросы на имя Премьер-министра РК по актуальным проблемам Восточно-Казахстанской области.

Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы рассмотрели ряд законов и озвучили свои депутатские запросы, сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели Закон «О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза», который устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащий трансграничному обмену, а также Закон «О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества».

Кроме того, сенаторы озвучили и свои депутатские запросы.

Так, Ольга Булавкина выразила обеспокоенность состоянием гидротехнических сооружений, расположенных в бассейне реки Иртыш, и деградацией прибрежных земель.

За последние семь лет объём Бухтарминского водохранилища снизился с 45 до 38 кубокилометров. По словам сенатора, с 2019 года в Казахстане отсутствует единый правовой алгоритм действий субъектов, эксплуатирующих стратегические объекты ГЭС, обусловленный спецификой функционирования каскада. Дело в том, что разрозненно гидростанции реки Иртыш не обладают необходимой информацией для составления прогноза расходов воды. В этой связи не учитывается специфика деятельности ГЭС, работа которой затрагивает интересы смежных отраслей экономики.

Ольга Булавкина выразила обеспокоенность тем, что отсутствие нормативно-правовых актов, регламентирующих аспекты деятельности каскада Иртышских ГЭС, может вызвать глубокие экологические последствия или чрезвычайные ситуации в периоды паводков и маловодья. Депутат предложила ряд мер, направленных на решение проблемы.

Шакарым Буктугутов отметил низкие темпы развития обрабатывающей промышленности, в которой по-прежнему доминируют импортное сырьё и комплектующие.

По информации парламентария, крупные недропользователи не заинтересованы в развитии переработки внутри страны. Из неё вывозятся 87% производимого алюминия, 99% меди и 77% свинца. Не менее важная проблема – низкий уровень локализации.

Отметил сенатор и несовершенство индустриальной политики и механизмов господдержки, что приводит к тому, что обрабатывающая промышленность остаётся непривлекательной для финансовых институтов. Для решения проблем Шакарым Буктугутов озвучил ряд конкретных предложений.

По мнению Шакарыма Буктугутова, необходимо пересмотреть работу Фонда развития промышленности и механизмы финансирования.