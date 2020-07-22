Есть условия для развития

Несмотря на то, что экономика региона испытывает негативное давление внешних факторов на фоне защитных мер, принимаемых против коронавируса, с начала текущего года в области сохраняется положительная динамика социально-экономического развития.

– Объёмы производства выросли в промышленности на 100,4 процента, в сельском хозяйстве – на 102,2 процента, инвестиций в основной капитал – на 105,2 процента, строительных работ – на 113,4 процента. Введено 184 тысячи квадратных метров жилья, с ростом 105,4 процента, – рассказал о текущей экономической ситуации аким области Даниал

Ахметов.

Согласно данным статистики, денежные доходы населения увеличились на 107 процентов, безработица стабилизирована на уровне 4,8 процента.

Главной целью государственной политики индустриализации, как катализатора и основы диверсификации всей экономики, является создание условий для развития и становления обрабатывающей промышленности, как основного драйвера экономики страны.

Как отметил глава региона, стабильный рост и конкурентоспособность обрабатывающего сектора будут достигаться путём создания технологически прогрессивной промышленности, трансформации и цифровизации основных фондов действующих предприятий, ориентированных на создание средне-, высокотехнологичной продукции с последующим выходом на глобальные рынки.

В этом году по программе индустриально-инновационного развития планируется реализовать четыре проекта на 40 млрд тенге. Среди них наиболее крупные – строительство горно-обогатительного комплекса Карчигинского месторождения ТОО «ГРК МЛД» и второй обогатительной фабрики «Актогай-2» KAZ Minerals PLC по переработке сульфидной руды.

По программе «Экономика простых вещей» для льготного кредитования отобрано 258 проектов на 64,4 млрд тенге, в том числе профинансировано 168 – на 11,7 млрд тенге, 49 проектов на общую сумму 6 млрд тенге рассматриваются финансовыми институтами, по четырем крупным проектам на 42,1 млрд тенге ведётся сбор документов. Это касается строительства предприятий по переработке мультикультур – подсолнечника, рапса, сои и комплекса по переработке масличных культур – «Qazaq astyq Group»; реконструкции животноводческого комплекса на 600 фуражных коров в ТОО «Рулиха»; создания производства шлифованных и ламинированных древесно-стружечных плит ТОО «Эко-Орман».

– В области динамично развивается сельское хозяйство, – сказал Даниал Ахметов.

– Основным приоритетом в агропромышленном комплексе определена программа развития молочного животноводства.

По его словам, вложенные за последние пять лет инвестиции позволили в 17 раз увеличить закуп молока у населения в денежном эквиваленте (с 240,5 млн тенге до 4,1 млрд тенге), в 13 раз – в натуральном выражении (с 3,7 тыс. тонн до 48,4 тыс. тонн). Загрузка мощностей перерабатывающих предприятий увеличилась с 29 до 75 процентов.

Жанна Ахметова

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