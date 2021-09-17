Есть такая профессия – лес защищать

Черемшанское лесное хозяйство – одно из живописнейших мест Восточного Казахстана. Сохранять и приумножать его богатства помогают люди особой профессии – лесники.

Виталий Филимонов и Виктор Павлов – люди бывалые, опыта им не занимать. Знают свои лесничества и всю территорию лесхоза до мельчайших подробностей, любые изменения в нём не ускользнут от их зоркого взгляда.

А забот у лесников немало круглый год. Их задача – не только охрана, но и помощь лесу как экосистеме. Они отвечают за то, чтобы рубка деревьев ей не вредила, чтобы вырубленные делянки вовремя засаживались новыми саженцами из местного питомника. Принимают меры по пресечению нарушений и незаконной рубки леса, пастьбы скота, сенокошения. Помогают тушить и локализовать лесные и степные пожары. Сообщают мастеру леса об обнаруженных очагах вредных насекомых и болезнях, оказывают помощь при отводе лесосек, в проведении лесокультурных мероприятий.

Виталий Филимонов с детства «заражён» лесом – родился и вырос в здешних краях. В штат Черемшанского лесного хозяйства выпускник Риддерского аграрно-технического колледжа был принят в 2005 году. Молодому специалисту сразу доверили Зимовское лесничество.

Руководство учреждения отмечает, что на протяжении 16 лет со своими обязанностями лесник Филимонов справляется добросовестно, бережно охраняя лесные просторы.

– Лес – это целая наука, постигать которую можно всю жизнь, – делится Виталий. – Здесь получаешь много хороших эмоций. Посадил семечку, наблюдаешь, как растёт. Через год приходишь, а на её месте уже саженец. Ещё десять лет – и там сосна выше меня ростом! Такая работа наполняет жизнь смыслом.

Как уверяет наш собеседник, работа лесника не просто профессия, а образ жизни.

– В лесу я чувствую себя как дома, – продолжает он, – здесь мне всё близко и знакомо. Только в лесу я заряжаюсь бодростью и энергией. А в город не тянет, там меня хватает на пару часов, потом хочется в лесную чащу, «перезарядить батарейки».

Лесник Виктор Павлов в лесоохрану пришёл по зову сердца и ни на минуту не пожалел об этом. Свою профессию считает очень интересной, но и довольно сложной, ведь обход леса нужно проводить в любую погоду – в дождь, снег, жару, когда комары жить мешают. Трудно, но надо – должность обязывает.

– Наша работа связана не только с лесом, но и с людьми – ещё одна особенность этой профессии, – рассказывает Виктор Николаевич. – Лесник должен постоянно проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам охраны и защиты леса и животного мира, знать все своды законов и кодексов.

Присматривают наши герои и за лесными обитателями – косулями, лосями, лисами, барсуками. Каждую весну и осень очищают артезианские колодцы – животные приходят сюда на водопой.

Работники леса гордятся своей профессией, так как она приносит радость людям, пользу стране и планете в целом. Ведь лес – это бесценное природное достояние, залог экологической безопасности и одна из основ экономической стабильности государства.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлены акиматом Глубоковского района

Глубоковский район