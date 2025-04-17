Есть работа для пилота

Как будут готовить авиационные кадры для новых аэропортов Восточно-Казахстанской области, стало известно на заседании учебно-методического объединения с участием министра транспорта Казахстана Марата Карабаева, министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, представителей авиапредприятий и профильных образовательных учреждений. Со своей стороны аким ВКО Нурымбет Сактаганов сообщил о том, что в районе Алтай со следующего года уже начнут готовить специалистов для отрасли авиации.



Напомним, в Казахстане стартовала реализация масштабных инфраструктурных проектов в сфере авиации – по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева началось строительство новых аэропортов в Зайсанском и Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области, а также планируются работы по восстановлению аэропорта в Аркалыке и строительству аэропорта в Кендерли (Мангистауская область).



Развитие внутренних туристических и логистических маршрутов – это одно из приоритетных направлений, которое Глава государства обозначил в своём Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Возведение воздушных гаваней в привлекательных для туристов местах Восточного Казахстана – важный шаг к развитию потенциала и инвестиционной привлекательности нашего региона и страны в целом.



НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ



Вопрос обеспечения авиационной отрасли квалифицированными кадрами стал темой для обсуждения на государственном уровне.



– Мы приступили к реализации проектов двух новых аэропортов в Зайсанском и Катон-Карагайском районах ВКО. Новые аэропорты в перспективе позволят создать около тысячи постоянных рабочих мест. Безусловно, нам нужны профессионалы своего дела, – подчеркнул министр транспорта Марат Карабаев в ходе заседания.



Участники встречи обсудили стратегические направления подготовки авиационного персонала, адаптацию образовательных программ к международным стандартам и меры по преодолению кадрового дефицита в отрасли. По оценкам экспертов, ежегодная потребность Казахстана – больше 600 новых кадров, в том числе пилотов, инженеров, диспетчеров, логистов, специалистов по безопасности и беспилотным системам. А введение в эксплуатацию новых воздушных гаваней ещё больше усилит этот спрос.



В то же время, в стране только одно высшее учебное заведение готовит авиационные кадры по международным стандартам ICAO, IATA и AVSEC – Академия гражданской авиации в городе Алматы. Здесь обучаются более 2 000 студентов на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Представители академии обозначили ключевые инициативы по трансформации образовательного процесса: внедрение стандартов EASA (Part-FCL и Part-66); запуск образовательных программ на английском языке; развитие центра беспилотных авиационных систем; цифровизация обучения и расширение дуального формата подготовки.



Одной из ключевых инициатив стало подписание дорожной карты подготовки кадров в гражданской авиации. Документ предусматривает создание учебного аэродрома, разработку Национального атласа авиационных профессий, формирование отраслевого научно-исследовательского центра, поэтапную сертификацию образовательных программ.



Казахстан делает ставку на модернизацию авиационного образования с учётом международных требований и потребностей рынка труда. Учебный процесс будет основан на современных подходах, включая онлайн-обучение (Coursera, МООК), практикоориентированную модель образования и международную академическую мобильность.



Принятые решения закладывают основу для качественной подготовки кадров, которые станут частью новой авиационной инфраструктуры Казахстана, а именно – строящихся аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане, которые планируют ввести в эксплуатацию уже в 2026 году. К этому времени необходимо обеспечить воздушные гавани персоналом для их обслуживания.



Современные подходы к обучению, международная интеграция и адаптация к требованиям будущего должны обеспечить устойчивое развитие авиационной отрасли страны и реализацию амбициозных планов по формированию регионального авиационного хаба.



ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ



В ВКО уже приступили к выполнению поручения Президента о подготовке кадров для работы в новых аэропортах.



Так, в Восточно-Казахстанском многопрофильном колледже села Саратовка в следующем учебном году решено начать подготовку специалистов для авиационной отрасли. В 2026 году выпускники смогут занять рабочие места в строящихся аэропортах Зайсана и Катон-Карагая. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов во время недавней рабочей поездки министра транспорта Марата Карабаева в регион.



– Мы планируем в этом году начать подготовку авиатехников, авиамехаников и диспетчеров на базе колледжа в Саратовке. Там будут обучаться как наши местные студенты, так и учащиеся из других регионов. Практику они смогут проходить в Авиационном подразделении ВКО, – рассказал аким области.



Он отметил, что развитие региональной авиации требует не только современной инфраструктуры, но и профессиональных кадров. Именно поэтому руководство области взяло на себя задачу создать условия для их подготовки.



– Наша цель – не просто построить аэропорты, но и обеспечить их квалифицированными специалистами. Мы работаем над этим уже сейчас, чтобы к моменту ввода объектов в эксплуатацию у нас были подготовленные кадры, – подытожил Нурымбет Сактаганов.

Дамир Омаров

