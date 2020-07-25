Есть о чём рассказать

Новый проект, посвящённый формированию общегражданской идентичности и развитию казахстанского патриотизма среди этнокультурных объединений, запускают в Усть-Каменогорске.

Инициирован он ОО «Алматинский областной русский центр» в рамках гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Проект будет реализован с июля по ноябрь в Усть-Каменогорске, Алматы, Петропавловске и Уральске. В течение этого времени организаторы планируют провести комплекс мероприятий по популяризации общегражданских ценностей, казахстанского патриотизма и межэтнического согласия среди членов различных этнических групп и молодёжи этих четырёх городов.

Ожидается проведение информационной встречи в формате онлайн посредством платформы ZOOM. Её участниками могут стать представители этнокультурных центров, волонтёрских объединений, НПО, государственных органов, студенты, преподаватели вузов и сузов, педагоги организаций образования.

Кроме того, вниманию участников проекта представят видеолекции «25 лет Ассамблеи народа Казахстана – 25 добрых дел», которые позволят в доступной форме и в хронологическом порядке рассказать им о наиболее значимых событиях за годы деятельности АНК.

Состоятся показы видеороликов на тему «Формирование общегражданской идентичности и развитие казахстанского патриотизма среди этнокультурных объединений». В роликах будут использованы архивные данные, фото- и видео-материалы об Ассамблее народа Казахстана и людях, внесших вклад в укрепление межэтнического и межконфессионального согласия.

По словам организаторов, для сопровождения проекта создан Экспертный совет, в состав которого вошли представители Научно-экспертного совета АНК. Региона-

льным менеджером по Усть-Каменогорску стала журналист, депутат молодежного маслихата Айзада Бибулова.

– Планируем проводить разные мероприятия в онлайн-формате для разъяснения гражданам главной идеи этого проекта, а также привлекать не только молодежь, но и представителей старшего поколения. Будет очень интересно и познавательно! – говорит Айзада Бибулова.

В заключение будут организованы конкурсы среди журналистов, освещавших деятельность в рамках этого проекта, а также среди этнокультурных центров Усть-Каменогорска, Алматы, Петропавловска, Уральска. По итогам лучшим из лучших будут вручены ценные призы, грамоты и благодарственные письма.

Гульжан Естаева