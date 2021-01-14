Есть ли шанс на плей-офф?

«Алтай Торпедо» прерывает семиматчевую серию поражений.

С предыдущей победы команды прошёл почти месяц (19 декабря прошлого года устькаменогорцы победили «Снежных Барсов»). Затем одно за другим последовали поражения от «Арлана», «Торпедо» и «Темиртау».

В домашнем матче чемпионата страны «Алтай Торпедо» принимало рудненский «Горняк». Эти матчи были важны для обеих команд, так как они располагались на девятом и десятом местах, и шесть очков (в случае двух побед) давали им шансы на попадание в зону плей-офф.

В первой игре подопечные Досжана Есиркенова крупно уступили команде из Рудного – 1:6. Гости уверенно отыграли, забросив в каждом периоде в ворота устькаменогорцев по две шайбы. На шесть голов игроки «Алтай Торпедо» смогли ответить только одним в заключительной трети матча – реализуя большинство, отличился Андрей Караваев (ассистировали ему Ярослав Обрядин и Никита Линник).

Несмотря на большую разницу в счёте, статистика матча была примерно равной: у «Горняка» чуть больше бросков в створ (39 против 29), а у «Алтай Торпедо» – отражённых бросков (33 против 28). Хоккеисты обеих команд провели одинаковое количество минут на штрафной скамейке (по 12) и по одному разу (из шести) реализовали большинство.

Количество выигранных вбрасываний у устькаменогорцев почти в два раза превышало показатель гостей (36 против 19). Однако хоккеисты «Горняка» играли максимально «близко» и не давали пространства своему оппоненту.

В повторном матче «Алтай Торпедо» всё же удалось взять реванш и завершить серию поражений. Счёт в матче открылся только во втором периоде – первая шайба была за хозяевами поля. На это гости смогли результативно ответить только через восемь минут. Но, в отличие от первой игры, развить успех им не удалось. До конца периода игроки «Алтай Торпедо» смогли забить в меньшинстве, а в заключительной трети игры реализовали большинство, увеличив разницу в счёте до двух шайб.

У игроков «Горняка» было несколько моментов, но довести до результата они смогли только один. Итоговый счёт встречи – 3:2 и долгожданная победа устькаменогорцев.

– В первой игре победили, выполнив установку на матч: агрессивно сыграли на чужом пятаке и надёжно – в обороне. Во второй игре многие посчитали, что всё будет, как в первом матче, хотя мы предупреждали ребят, что соперник выйдет с другим настроем, – отметил главный тренер ХК «Горняк» Сергей Невструев. – Глупейшие ошибки и непоз-волительные удаления в третьем периоде привели к тому, что пришлось отыгрываться с 1:3. Отыграли одну шайбу, были ещё возможности, но пропало самообладание. Не попадая в створ, сложно забросить шайбу. Поэтому такой результат.

Его слова подтверждает статистика матча: у «Горняка» 39 бросков в створ (у «Алтай Торпедо» меньше почти на треть – 24). Отметим игру голкиперов – они отразили 24 (устькаменогорцы) и 37 (рудненцы) бросков.

– В первой игре желание у ребят было огромным. Где-то немного не повезло. После матча сделали выводы, изменили сочетания и тактику. Ребята выложились, спасибо им за победу! – сказал в послематчевом интервью и. о. главного тренера «Алтай Торпедо» Досжан Есиркенов.

«Алтай Торпедо» остаётся на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. У команды 36 набранных очков в 34 матчах. Чтобы попасть в топ-8, нужно набрать ещё восемь очков – у «Кулагера», расположившегося на седьмом месте, и «Алматы», находящейся на восьмом, – по 44 очка. Следующие две игры устькаменогорцы проведут против «Алматы».

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»