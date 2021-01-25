Есть контакт! 

В Курчатове благодаря использованию современных информационных технологий удалось наладить взаимосвязь населения с руководителями городских структур.

Случается, что население беспокоит какая-либо бытовая проблема, о которой хорошо известно руководителям структур, ответственных за эту сферу. Но контакта с населением не происходит, и это мешает наладить конструктивную взаимосвязь.

– В пример можно привести проблему с отоплением, качество которого не устраивает некоторую часть населения Курчатова, – говорит руководитель отдела внутренней политики Курчатова Наталья Котова. – Недовольные жильцы обвиняют оператора котельных, тот, в свою очередь, видит причину в управляющих компаниях, а они не могут добиться от жильцов согласия на проведение работ по замене изношенного внутридомового оборудования. Получается замкнутый круг.

Попытку разорвать этот круг предприняли в Курчатове, воспользовавшись современными информационными технологиями. В популярных социальных сетях города, которыми пользуется большая часть его населения, первоначально представлялся довольно подробный отчёт о работе независимой комиссии, состоящей из представителей обслуживающих организаций и оператора котельной, а также представителей общественности.

Эти отчёты вызвали резонанс и большой объём вопросов, ответить на которые предстояло руководителям всех задействованных структур посредством прямых эфиров в тех же соцсетях. Во время эфиров зрители не только могли прослушать доклад о проводимой работе, но и задать интересующий их вопрос.

Можно констатировать, что все вовлечённые стороны получили максимальный объём имеющейся информации о проблеме, путях её решения и своей роли в этом процессе. Главное, что население почувствовало, что его мнение слышат и обязательно учитывают при принятии решений. Эту практику планируется продолжить и в дальнейшем, привлекая новые структуры к прямому диалогу с населением города.

Милана Лейман

Фото из открытых источников

Курчатов