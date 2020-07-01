Есть контакт!

Именно так назвали свой ансамбль самодеятельные артисты из Греховского реабилитационного центра для инвалидов в районе Алтай.

Казалось бы, несовместимые понятия: ограниченные возможности здоровья и сцена, художественная самодеятельность… Но для сильных духом людей никаких преград не существует.

– Мы только приветствуем, когда люди с особыми потребностями активно вовлекаются в общественные мероприятия, демонстрируют свои способности, творчество, повышают уровень удовлетворенности жизнью, – говорит директор реабилитационного центра Дмитрий Фаустов.

Творчество – один из способов получить позитивные эмоции, которые сопровождают эффективную работу, чувство уверенности в своих силах, в своем потенциале и творческих способностях. Новая группа доказала это!

Ежедневно в свободное время репетировали на сцене актового зала Акмаль Корчиев, Танзира Жаманказы, Валентина Муратова, Ермек Алибеков, Любовь Ситник, Жанна Жабекова, воин-интернационалист Анатолий Останин. Оттачивали движения в танце колясочники Екатерина Федоренко и Сергей Антропов.

На концерте в Алтае со сцены Дома культуры звучали песни на казахском и русском языках, а еще были танцы и другие творческие номера. Желание поделиться сокровенным с переполненным залом создало неповторимую атмосферу доброты и доверия. Зрители аплодировали самодеятельным артистам стоя!

– Потом мы приняли участие в песенном конкурсе, – рассказывает музыкальный руководитель центра Ирина Руди. – Это была популяризация творческого наследия великого деятеля казахской культуры Абая. Из восьми коллективов самодеятельности, принимавших участие в конкурсе, мы заняли первое место по району!

Вспоминают артисты и участие в творческом проекте «Жизнь прекрасна» народного фестиваля «Тепло сердец».

Творческий потенциал получателей услуг реабилитационного центра далеко не исчерпан. Впереди новые выступления, встречи с жителями сел района, а возможно, и области. Пока же их снова ждут постоянные репетиции в актовом зале.

Михаил Туров

Район Алтай