Есть, где разгуляться 

В селе Бескарагай прошло торжественное открытие обновлённой центральной площади.

Здесь установили парковую мебель, малые архитектурные формы, беседки. Кроме того, провели освещение, еще есть флагшток с Государственным флагом, а также спортивная и детская площадки.

– Открытие площади после реконструкции приурочено к 175-летнему юбилею великого поэта Абая Кунанбайулы, – отметил в поздравительной речи аким Бескарагайского района Шалкар Байбеков. – Примечательно, что здесь обустроена новая комфортабельная сцена для проведения культурно-массовых мероприятий.

Слова благодарности выразили многие сельчане, среди них член славянского этнокультурного объединения района Владимир Радионов, председатель районного Совета матерей, ветеран труда Руфия Кисамиева и другие активисты.

Местные жители отметили, что на площади теперь приятно проводить время, прогуливаться и отдыхать.

Ева Ким

Бескарагайский район