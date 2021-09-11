Культура

Есть чем удивить Старый Свет

11.09.2021
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Завершается подготовка к предстоящей в Великобритании выставке «Золото Великой степи»,  на которой будут представлены артефакты, найденные в курганах Восточного Казахстана.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл совещание по организации и проведению этой выставки, которая откроется 27 сентября в музее Кембриджа.  

Как сообщил глава региона на своих официальных страницах в социальных сетях, большая часть экспонатов уже отправлена в Англию, и наши специалисты сейчас работают над правильной выкладкой «артефактов», найденных в курганах Восточного Казахстана.

– Отмечу, что новость об открытии выставки была опубликована во всех крупных таблоидах Великобритании, – подчеркнул Даниал Ахметов. –  Экспозиция вызывает большой интерес у английской публики, и я уверен, что мы сможем их удивить.

Помимо золотых артефактов для посетителей музея подготовлены памятные сувениры. Для наибольшего погружения в атмосферу древней истории  восточноказахстанские артисты будут исполнять на выставке стилизованную фольклорную музыку, олицетворяющую дух казахской степи, дух предков.

– Убеждён, что эта экспозиция откроет Старому Свету новые страницы истории древнего Казахстана, – резюмировал
Даниал Ахметов. – Тонкая ювелирная работа и отличная сохранность экспонатов удивит даже самую искушённую публику.

Насима Халелова

Фото пресс-службы акимата ВКО

11.09.2021
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