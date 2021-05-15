Если захотеть – можно всего добиться!

В этом году Казахстан отмечает 30-летний юбилей независимости. За это время республика сделала огромный шаг в развитии многих сфер, одной из которых, безусловно, является образование.

С 1993 года в стране эффективно реализуется программа по присуждению международной образовательной стипендии первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Болашақ», которая позволяет казахстанской молодёжи пройти обучение или стажировку в ведущих учебных заведениях мира.

Одним из выпускников этой программы стал семейчанин Асхат Жумабеков. В начале 2016 года он отправился на научную стажировку по специальности «Управление в сфере образования» в Университет Прикладных наук JAMK, Финляндия. Несмотря на множество предложенных вариантов, включающих и обучение в Кэмбриджском университете, Асхат предпочёл именно Финляндию, поскольку эта страна занимает первое место в мире по индексу уровня и качества образования.

– Эта поездка в дальнейшем повлияла на мой профессиональный рост, поскольку моими наставниками стали учёные, профессора и преподаватели, которые помогли в развитии моих исследовательских навыков. Обучение давалось очень легко, я не испытывал особых сложностей, – рассказывает Асхат. – Вначале возникли некоторые трудности с английским языком, поскольку на тот момент я владел им на недостаточно высоком уровне, но я отточил свои разговорные навыки и к окончанию программы мне предложили принять участие в конкурсе на получение гранта на обучение в докторантуре PhD. Причём уже не по программе «Болашақ», а по гранту Министерства образования и культуры Финляндии.

Вернувшись в Семей, Асхат продолжил свою профессиональную деятельность в городском филиале Назарбаев Интеллектуальной школы, где преподаёт уже восемь лет. Первое знакомство с НИШ у Асхата произошло в рамках профессиональной практики. Ещё тогда, заметив рвение и способности будущего преподавателя, ему доверили вести уроки. После Асхат поступил в магистратуру и прошёл конкурсный отбор, став членом дружного коллектива этой школы.

До сих пор ему поступают предложения из столичных филиалов НИШа, но молодой преподаватель твёрдо решил работать именно в Семейском филиале, поскольку здесь, по его словам, его главные мотиваторы – ученики. Ещё одна важная причина – коллеги и администрация, которые поддерживают талантливого учителя во всех начинаниях. Сейчас Асхат также руководит методическим объединением учителей физики. В работе особый акцент педагог делает на развитии одарённых детей.

– Система НИШ полностью подтвердила свою эффективность, она является флагманом в системе школьного образования Казахстана. Я окончил простую общеобразовательную школу. В те годы у нас не было таких возможностей. В НИШ же созданы оптимальные условия не только для обучения подрастающего поколения, но и для профессионального роста учителей, – добавляет Асхат. – Рад, что мои выпускники поступают в топовые вузы мира, получают высшее образование в Назарбаев Университете, в государственных национальных университетах Казахстана, России, Венгрии, Америки, ОАЭ, Финляндии.

Также после стажировки Асхат сотрудничал с российскими и финскими учёными в проекте по развитию инклюзивного образования и поддержке детей с особыми потребностями в Казахстане, привлекая к этой работе своих учеников. По словам Асхата, за 30 лет независимости страна достигла немалых успехов в сфере образования, в том числе и инклюзивного.

– Мы смогли подготовить модель уникальной школы, в которой будут созданы равные условия для обучения всех детей, – поясняет Асхат Жумабеков. – Вместе с российскими и финскими учёными разработали руководство для учителей и родителей, чтобы они могли мониторить процесс развития особого ребёнка. Этот проект занял первое место на конкурсе ЮНЕСКО в нашей стране.

Юбилей независимости Казахстана для Асхата Жумабекова – важная дата. Он стал очевидцем, как за 30 лет многое в стране изменилось к лучшему.

– Меняются подходы к оцениванию работы педагогов и отношение к профессии в целом. Установленный законодательством статус педагога раскрывает новые возможности перед учителями, создаются все условия для профессионального роста и совершенствования навыков. Многочисленные конкурсы поощряют деятельность педагогов и позволяют им расширять сферу своих возможностей.

По мнению Асхата, огромным преимуществом нашего государства в сравнении с другими странами, является успешная реализация программы «Болашақ». В рамках национальной премии «Учитель Казахстана» учреждён новый проект «Болашақ мұғалімі», нацеленный на подготовку студентов к профессиональной деятельности. Асхату предложили взять шефство над будущими учителями, студентами третьего курса педагогических специальностей, которые уже через год начнут свою профессиональную деятельность. По итогам определят студента, который будет представлять весь Казахстан и пройдёт стажировку в инновационной экологической школе Алии Назарбаевой.

Асхат Жумабеков окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, затем магистратуру. За годы своей профессиональной деятельности удостоился множества престижных наград и премий, в числе которых номинация на глобальную премию «Учитель мира – 2019», звание «Лучший педагог 2018 года» МОН РК, «Лучший учитель года – 2018» среди 20 филиалов АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и многих других. В этом году Асхат вновь стал номинантом на звание «Учитель мира – 2021», имена финалистов конкурса будут известны уже в августе.

Ученики Асхата Жумабекова регулярно становятся призёрами олимпиад, конкурсов и научных проектов республиканского и международного уровня, а выпускники под его руководством – обладателями международных образовательных грантов. Кроме этого, Асхат является автором трёх книг и более 50 опубликованных научных работ и статей в журналах с импакт-фактором, сборниках материалов, периодических изданиях Казахстана, России, Финляндии, Великобритании и Украины.

– Я верю, если захотеть – можно всего добиться, – считает Асхат Жумабеков, и это является его главной движущей силой.

Наргиза Омарканова

Семей