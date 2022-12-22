Если задержали вылет

Мы с мужем приобрели билеты на рейс одной из казахстанских авиакомпаний. Подскажите, если задержат вылет, какие у пассажиров есть права и на что можно рассчитывать в подобном случае?

Ирина Мазитова, Усть-Каменогорск

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК в рамках проекта «Ашық сағат алаңы» прошло совещание, где обсуждались вопросы соблюдения прав пассажиров при задержках авиарейсов.

Согласно Закону об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации при задержке рейса по вине авиакомпании, в зависимости от длительности, пассажирам на бесплатной основе предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, проживание в гостинице, а также транспорт до гостиницы и обратно. В случае ненадлежащего оказания услуг авиакомпания привлекается к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Кроме того, согласно действующему законодательству пассажиры имеют право претендовать на компенсацию в размере трёх процентов от стоимости билета за каждый час задержки по вине авиакомпании.

На совещании также была отмечена важность своевременного выполнения авиакомпаниями расписания, а также соблюдения прав пассажиров, разъяснены и обязанности авиакомпаний.