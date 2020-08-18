Если волей силен

Если волей в себе не силен,

К спящей мысли пробьешься ли в дверь?

Если светом ума обделен,

Будешь дни ты влачить, словно зверь.

Если воле не выше твой ум,

Он не сможет дойти до глубин.

Разум старца – бескрыл и угрюм,

Он поблек под покровом седин.

Если что-то потребует плоть,

Ей не в силах душа отказать.

Если плоть эту слабость поймет,

Будет вечно желать и желать.

И животным даны дух и плоть.

Правда, нет в них ни чувств, ни ума.

Если мысль до глубин не дойдет,

Разве дрогнет невежества тьма?

Если я человеком зовусь,

Как невеждою темным мне быть?

Раз народ мой внушает мне грусть,

Где я славу могу заслужить?

#РА_Абай175

#фотоизархива