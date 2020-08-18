Если волей силен

Если волей в себе не силен,
К спящей мысли пробьешься ли в дверь?
Если светом ума обделен,
Будешь дни ты влачить, словно зверь.
Если воле не выше твой ум,
Он не сможет дойти до глубин.
Разум старца – бескрыл и угрюм,
Он поблек под покровом седин.
Если что-то потребует плоть,
Ей не в силах душа отказать.
Если плоть эту слабость поймет,
Будет вечно желать и желать.
И животным даны дух и плоть.
Правда, нет в них ни чувств, ни ума.
Если мысль до глубин не дойдет,
Разве дрогнет невежества тьма?
Если я человеком зовусь,
Как невеждою темным мне быть?
Раз народ мой внушает мне грусть,
Где я славу могу заслужить?
#РА_Абай175
#фотоизархива