Выставка авторской куклы Ирины Самойловой проходит в зале краеведения района Алтай.

«Если веришь в чудеса» – вторая персональная выставка Ирины Самойловой, организованная в зале краеведения. В этот раз вниманию зрителей представлено около 100 работ, выполненных из разных материалов. Это полимерная глина, самоотвердевающий пластик, папье-маше и ватное папье-маше.

Автор признаётся, что очень любит сказочные образы. Поэтому будьте готовы встретить на выставке героев из любимых сказок – Царевну-Лебедь, Гулливера, Емелю, Алису в стране чудес, Буратино, барона Мюнхгаузена, Лешего и Бабу-ягу. Также в коллекции кукол мастерицы немало героев мифов и легенд, к примеру, птица Гамаюн, Доля, Чародейка, Болотник и многие другие.

– Нравится работать и над историческими образами. Поэтому читаю и много изучаю. Давным-давно мечтала стать археологом. Несмотря на то, что моя мечта так и не сбылась, я часто соприкасаюсь с археологическими находками. Благо, сейчас массу интересной информации можно найти в интернете, – поделилась Ирина Самойлова.

Несколько лет назад она создала необычных кукол в образе скифских кочевников для участия в выставке, проходившей на месте археологических раскопок в Тарбагатайских горах. Как известно, там был найден очередной «золотой человек». Вдохновившись, кукольница из Алтая сделала своими руками миниатюрную копию древнего человека в золотом одеянии.

– Ирина Викторовна уже стала местной знаменитостью. Её работы выставлялись в областном центре, музее Кастеевых и на московских выставках, – рассказал заведующий залом краеведения района Алтай Денис Никитин. – Работы в основном из полимерной глины изображают мифических персонажей. Этому предшествует большая исследовательская работа. Ведь для того, чтобы наряд скифа выглядел достоверно, нужно передать особенности эпохи. Некоторые работы становятся настоящими произведениями искусства, так как всё до мельчайших деталей выполнено мастером вручную.

Кстати, работы талантливого автора выставлялись в России, Турции и Беларуси. По словам героини статьи, выставки важны, там можно встретиться с коллегами, обменяться опытом и получить заряд вдохновения. Вместе тем часто куклы из Алтая путешествуют по городам и странам без своего создателя, поражая всё больше новых зрителей своей самобытностью.

В общей сложности созданием кукол мастерица занимается на протяжении десяти лет. Первые её работы были сделаны в чулочной технике. Последние семь лет она создаёт авторские коллекционные куклы. За это длительное время наша собеседница успела поработать с разными материалами и освоить несколько направлений. Её коллекцию пополнили статичные, подвижные и шарнирные куклы.

– Со временем куклы становятся всё сложнее в изготовлении. Вот, например, шарнирная кукла. Только два года назад я решилась попробовать это. Такие куклы очень подвижны, в каждом суставе находится шарнир. Конечно, её создание требует много времени и сил. Если работать каждый день, то уйдёт не менее месяца, – объяснила Ирина Викторовна.

Безусловно, «рождение» куклы – весьма трудоёмкий процесс, в котором много нюансов и тонкостей. В первую очередь необходимо продумать её образ. Как отмечает мастерица, иногда они приходят на ум быстро. Однако в некоторых случаях идеи приходится вынашивать по несколько лет. Немало времени занимают сбор подходящих материалов, поиск тканей.

– У меня много тематических работ. Если кукла создаётся для выставки, то очень часто тему определяют организаторы, – говорит кукольница. – Когда выбран образ, начинается работа с чертежом. Анатомия скелета у всех разная в зависимости от образа, ребёнок это или взрослый. К тому же у детей разных возрастов тоже разное телосложение. Следующая ступень – выбор материала. Затем следует сама лепка.

С 2021 года Ирина Самойлова работает с литьевым пластиком. На выставке представлены четыре работы из этого материала. Создавать кукол из него – дело непростое. Сначала автор лепит мастер-модель, снимает с неё гипсовые формы, а потом в них отливает литьевой пластик Flumo. Дальше идёт шлифовка, тонировка и сборка куклы, в конце самый творческий этап работы – создание образа.

Одежду, обувь, причёски, различные аксессуары и даже мебель для кукол мастерица изготавливает сама. Интересный факт: в качестве кукольных волос используются локоны ангорской козы, красит их тоже сама. Для пошива одежды в основном применяются ткани ручной окраски.

Кроме того, нашей героине нравится создавать миниатюры, а именно ёлочные игрушки, так как Новый год занимает первое место в числе её любимых праздников. Готовиться к этому торжеству она начинает ещё в октябре, и тогда на смену привычным куклам приходят Деды Морозы, Снегурочки и те самые ёлочные игрушки.

Изготавливают их по старинной технологии из ваты и клейстера. По словам автора, сейчас подобные работы пользуются популярностью не только у коллекционеров, также их можно передавать по наследству детям и внукам. Отметим, немалое количество ёлочек как в Казахстане, так и в других странах украшают игрушки искусной умелицы из района Алтай.

– Люблю все свои работы. Но в техническом плане я всегда недовольна, ведь нет предела совершенству. Хотя образы мне по душе абсолютно все, – отметила она. – Пожалуй, могу особо выделить сказочных кукол. Некоторых из них я создавала по многу раз, например Емелю и барона Мюнхгаузена. Они сразу же находили себе новые дома.

Совершенствоваться в своём деле – главная задача, которую ставит перед собой Ирина Самойлова. Она уверена, кукольник должен знать и уметь многое. В будущем автор уникальных работ хочет пройти курсы живописи, а ещё научиться отливать кукол из настоящего фарфора.

Кроме того, в этом году она планирует принять участие в выставке, которая пройдёт в Алматы. Тема выставки – дети. У мастерицы уже есть определённые идеи на этот счёт. Так что нам, любителям декоративно-прикладного искусства, остаётся любоваться готовыми работами и ждать новую коллекцию Ирины Самойловой под названием «Дети из советского детства».

Выставка авторской куклы «Если веришь в чудеса» продлится до 17 мая.

Гульжан Естаева

Фото из архива Ирины Самойловой

Район Алтай