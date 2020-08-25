Если у вас нету тёти…проверьте в Damumed, возможно, она у вас есть

Родственники, которых у вас нет, болезни, которые на самом деле обошли вас стороной, лекарства, которые вы не получали, – всем этим «одарили» многих казахстанцев нерадивые врачи и поликлиники, в чьих действиях теперь разбираются компетентные ведомства вплоть до Совета Безопасности Казахстана. Невольным свидетелем этих махинаций стало приложение Damumed, и его имя оказалось втянуто в этот очередной околомедицинский скандал.

Жительница Усть-Камено-горска Хельга Заритовская рассказала, что установила приложение несколько лет назад после рождения первого ребёнка.

– У нас на участке в поликлинике №1 работала тогда врач общей практики, поэтому к ней обращались и дети, и взрослые. В какой-то момент я стала замечать, что в приложении появляются направления к врачам, к которым я и не собиралась. И спросила об этом своего доктора. Она посоветовала не обращать внимания, дескать, «у них какой-то сбой». И записи о якобы посещении мной и ребёнком каких-то специалистов продолжали появляться, – рассказала женщина.

Судя по предоставленным распечаткам из приложения, такие вымышленные визиты в медицинское учреждение совершала не только она, но, как упрямо утверждает Damumed, и ее сын-грудничок.

Она – одна из тысяч казахстанцев, чьими данными воспользовались поликлиники для получения средств из Фонда соцмедстрахования за якобы оказанные услуги. Воспользовались и наверняка пожалели, ведь теперь делом о приписках займётся и Генеральная прокуратура РК – поручение ведомству дал секретарь Совбеза Асет Исекешев. Проверку должны завершить до 28 августа.

В Министерстве здравоохранения отметили, что больницы и поликлиники должны не только вернуть деньги, выделенные ФСМС за поддельные услуги.

– Поликлиники выплатили штрафы в размере 75 млн тенге за то, что «оказали» 13,5 тысячи фиктивных медицинских услуг. Эти факты были в разных регионах страны. Выяснилось, что некоторые работники поликлиник хотели получить из Фонда медстрахования дополнительные деньги. Мы эту проблему решаем. Теперь, если врачи будут приписывать фиктивные услуги, поликлиника должна выплатить штраф, – рассказал официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов.

А вот разработчики приложения Damumed опубликовали письмо в Минздрав о приписках медуслуг, датированное февралём 2020 года. Оно было направлено на имя ныне задержанного по подозрению в хищениях вице-министра Олжаса Абишева.

– Наша компания неоднократно на различных уровнях управления здравоохранением поднимала вопрос о приписках посещений пациентам. Благодаря открытости и прозрачности нашей системы пациенты неоднократно обращались в нашу службу поддержки о полученных уведомлениях о приёмах и вызовах на дом, которые в действительности не оказывались, – прокомментировали они набирающий обороты скандал.

Damumed открыло круглосуточный сall-центр для приёма жалоб на приписанные медуслуги. Генеральный директор компании Наталья Киль отметила, что ехать в поликлинику для исправления данных не нужно.

– Обратите внимание на разделы: «Мои записи» и «Мои вызовы». Если вы считаете, что данные, которые вы видите, не имеют к вам отношения, нажмите на соответствующую строчку, а потом на кнопку «Оценить прием». Вам откроется окошко, в котором вы можете указать «Я не был на приёме», написать комментарий, – подсказала Наталья Киль.

Эта информация поступит в ситуационный центр поликлиники и управления здравоохранения региона. Каждый случай будет тщательно рассмотрен.

Во время одного из недавних брифингов официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов заметил, что ещё предстоит ответить на краеугольный вопрос любого расследования – кому это выгодно. Так вот, некоторые врачи анонимно предположили, что это может быть не только поликлиника, но сам Фонд медицинского страхования. Есть и третий вариант. Дело в том, что запись к врачу на приём считается полноценной государственной услугой. И чем больше их оказано, тем выше рейтинг госструктур…

Как бы то ни было, но проблему обсуждают уже на самом верху. В частности, на совещании по вопросам противодействия коррупции под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева министр здравоохранения Алексей Цой признал, что идёт работа по выявлению приписок неподтверждённых объёмов медицинских услуг со стороны медорганизаций.

– Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности усилят информационную безопасность персональных медицинских данных граждан. Тем самым мы повысим ответственность разработчиков информационных систем в сфере здравоохранения, – отметил министр.

Айгуль Биданова

Бакытгуль Бельбаева