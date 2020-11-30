Если лёгким нелегко 

В Семее на платформе ZOOM прошёл вебинар для врачей по применению иммунной плазмы при лечении пациентов с КВИ.

Организатором мероприятия выступил Центр крови города Семея совместно с Медицинским университетом Семей. В рамках вебинара врачи получили дополнительную информацию по использованию иммунной плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

– Применение иммунной плазмы служит дополнительным методом и внесено в протокол лечения КВИ. Для восточноказахстанских врачей проводятся обучающие вебинары по этому направлению, – говорит врач-трансфузиолог Центра крови города Семея Айдана Муратова.

Этот опыт лечения КВИ широко и успешно применяется в мировой практике. Уже есть первые пациенты, излечившиеся от опасного вируса при помощи переливания плазмы.

Методика не нова. Плазму крови часто используют для лечения различных инфекций. Уже много лет таким образом спасают тяжёлых больных со стафилококком. Также её применяли для спасения заболевших вирусом Эбола. Учёные уверены, что плазма поможет и в борьбе с коронавирусом.

В целом в Восточно-Казахстанской области принимаются все меры для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Сформированы списки доноров-реконвалесцентов COVID-19, продолжается работа по подготовке иммунной антиковидной плазмы для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как отмечают специалисты, переливание плазмы выздоровевших больных поможет создать пассивный иммунитет и помочь справиться с заболеванием. Однако следует отметить, что этот метод не является самостоятельным и применяется в комплексе с другими приёмами лечения. Назначается лечащим врачом в индивидуальном порядке в зависимости от состояния и тяжести заболевания.

Донорами иммунной плазмы могут стать не все переболевшие КВИ. Критерием отбора доноров для заготовки иммунной плазмы является достаточное количество антител в крови. Другие требования к донорам иммунной плазмы ничем не отличаются от требований к обычной донации крови. Забор иммунной плазмы проводится как минимум через две недели после выздоровления. Донор должен окрепнуть после перенесённой инфекции. За сдачу плазмы предусмотрена оплата в размере семи месячных расчетных показателей – 19 446 тенге.

Получить иммунную плазму пациенты могут совершенно бесплатно. Поскольку у Центра крови есть договор с фондом медицинского страхования, который возмещает все затраты. Дозы пациенты получают в процессе лечения, как и другие компоненты крови по гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи.

На сегодняшний день в ВКО заготовлено 3267 доз плазмы, что составляет 60 процентов от доли заготовленной плазмы в республике.

Наргиза Омарканова

Из открытых источников

Семей