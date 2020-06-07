Общественный фонд «Изумрудный город» подготовил к изданию детский литературно-художественный сборник «Изумрудики», посвященный творчеству нашего земляка – известного писателя, педагога, переводчика Александра Волкова.

В оформлении этой книги принимали активное участие юные дизайнеры – студенты 3-го курса колледжа им. К. Нургалиева Яна Куркина и Ирина Логинова.

В сборник вошли художественные произведения школьников Восточного Казахстана, написанные в разные годы, по мотивам произведений писателя Александра Волкова, а также поэма, посвящённая биографии сказочника. Это коллективное творчество учащихся из села Выдриха – Дарьи Ступенько, Анны Ледяйкиной и Анны Диль, под руководством учителя русского языка и литературы О. Анисимовой.

– Коллективное творчество представлено в сборнике не только поэзией, но и прозой, – отметила директор общественного фонда «Изумрудный город» Татьяна Карпович. – Это литературная сказка «Долина священного камня», которая продолжила тему волшебной истории Александра Волкова.

Авторы новой сказки – учащиеся средней школы № 24 Усть-Каменогорска Ольга Красикова, Мария Панкова, Мария Анфилова, Анель Уанбаева, Анна Мандрыкина, Дарья Литвинова и Екатерина Юдникова. Наставник ребят – учитель русского языка и литературы Анастасия Шарабарова. Иллюстрации к произведению выполнили Ксения Позябко и Анастасия Резникова.

Стоит отметить, что сказка «Волшебный клевер» написана также по мотивам сказок

А. Волкова. Её автор – ученица средней школы

№ 23 Усть-Каменогорска Надежда Гранкина, которая сама нарисовала иллюстрации к своему произведению.

Даже самая юная из авторов сборника, ученица средней школы № 30 Усть-Каменогорска Анна Пищалова, представила свои фантазии на тему «Если бы я была Элли…» и рассказала о своём путешествии по волшебной стране. Завершает этот удивительный детский сборник стихотворение ученицы этой же школы Анастасии Эрмель «По Волшебной стране

А. М. Волкова».

Больше десяти лет назад общественным фондом «Изумрудный город» был создан Музей детской литературы Восточного Казахстана имени А. М. Волкова.

В рамках празднования 25-летия Ассамблеи народа Казахстана в музее действует литературно-художественная выставка этнокультурных объединений областного Дома дружбы – книги, альбомы, полиграфическая продукция, а также произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Ева Ким