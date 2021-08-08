Ещё три медали в копилку

В Токио продолжаются Олимпийские игры. Спортсмены Казахстана завоевали ещё три медали.

Боксёр Сакен Бибосынов завершил турнир с бронзовой медалью. В полуфинале он уступил британцу Галалу Яфаи со счётом 3:2.

Каратист Дархан Асадилов занял третье место и стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в каратэ.

Нурислам Санаев, борец вольного стиля, в схватке за бронзовую медаль уверенно победил представителя Болгарии.

В то же время у других «вольников» ситуация сложилась иначе: Даулет Ниязбеков проиграл представителю Азербайджана, Алишер Ергали уступил противнику из Турции, Валентина Исламова – спортсменке из Эквадора, Юсуп Батырмурзаев не смог победить визави из Германии, Татьяна Ахметова не одолела представительницу Польши. Отметим, что шансы на медаль у наших спортсменов всё ещё есть – если их оппоненты пройдут в финал, то казахстанцы выступят в утешительном раунде.

Также в полуфинале Данияр Кайсанов уступил россиянину Заурбеку Сидакову. Наш спортсмен выступит в схватке за «бронзу».

Завершились четвертьфинальные заплывы в гребле на каноэ-двойках среди женщин на дистанции 500 метров. Казахстанки Маргарита Торлопова и Светлана Усова по итогам соревнований финишировали с четвёртым результатом, который позволил дуэту пробиться в финал В, где они будут бороться за 11 – 14 места.

В предварительных заездах на каноэ-одиночке у мужчин на дистанции 1000 метров Сергей Емельянов расположился на четвёртом месте (по итогам первого заезда) и выступит в четвертьфинале турнира.

Завершились соревнования по спортивной ходьбе на 20 километров среди мужчин – казахстанец Георгий Шейко занял 39-е место.

По велоспорту на треке завершился розыгрыш медалей в омниуме. Артём Захаров набрал 62 очка, которые принесли ему 14-е место.

Завершились квалификационные соревнования по прыжкам в высоту среди женщин, Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова не смогли преодолеть барьер квалификации.

Состоялись соревнования по плаванию на открытой воде среди мужчин, Виталий Худяков по итогам заплыва на 10 км расположился на 21-м месте.

Состоялась квалификация в спринте в рамках соревнований по велоспорту на треке, Сергей Пономарёв занял итоговое 29-е место, этот результат не позволил ему пройти дальше. Отметим, он также примет участие в кейрине.

Стартовали соревнования по современному пятиборью. Участницы турнира провели поединки по фехтованию, по итогам отборочного раунда Елена Потапенко заняла 8-е место. В рамках соревнований пройдут этапы по плаванию, конному спорту, фехтованию.

В активе нашей команды семь бронзовых медалей.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников