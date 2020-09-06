Ещё раз о выплатах 

Единовременную выплату из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле текущего года, размер которой равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге, получили 2 млн 406 тыс. казахстанцев, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Из них 2 млн 400 тысяч человек получили доплату в размере 0,5 МЗП – 21 250 тыс. тенге в связи с продлением карантина в августе.

Как сообщалось ранее, заявления на единовременную выплату из ГФСС принимались до 1 сентября 2020 года.

Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты 42 500 тенге, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов в районный (городской) штаб.

В министерстве напомнили, что заявление подается:

– работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где был введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты;

– самостоятельно – индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Заявления на пересмотр будут приниматься до 1 декабря 2020 года.