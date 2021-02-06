Ещё немного, ещё чуть-чуть…

Запуск системы электронного билетирования в Усть-Каменогорске будет поэтапным.

Об этом сообщили в Центре управления пассажирскими перевозками. Как было отмечено, на первом этапе запуска бесконтактно оплачивать поездки можно будет в трамваях. Это позволит провести финальное тестирование системы на небольшом количестве общественного транспорта. Вторым этапом станет включение в систему остальных видов общественного транспорта областного центра.

После введения системы электронного билетирования (СЭБ) основным платёжным средством станет транспортная карта Oskemencard. Ею можно будет оплачивать проезд во всех видах городского общественного транспорта. Процесс оплаты картой занимает доли секунды – для этого её нужно поднести к специальному оборудованию – валидатору, который установлен на входе в автобус или трамвай.

На первом этапе СЭБ полностью сохранит прежнюю систему оплаты, к которой все привыкли: сохранится тарифная сетка, все льготы и возможность рассчитаться наличными. При этом у пассажиров появятся дополнительные возможности, такие как отслеживание в режиме онлайн через приложение Oskemenbus передвижение общественного транспорта и единая карта оплаты для всех его видов.

В салоне будут работать кондуктора-консультанты, которые помогут оплачивать поездки и ответят на вопросы, где можно пополнить карту, как получить льготную карту и прочее.

Также на первом этапе кондуктора-консультанты будут принимать оплату у школьников наличными. Позже школьники начнут оплачивать проезд посредством специальной транспортной карты. Она будет анонимная – без указания личных данных. Дизайн уже разработан и утверждён, ожидается поставка.

– Проездные билеты на февраль для детей из многодетных семей также будут действовать для проезда в трамваях. С марта дети из этих семей будут оплачивать проезд через ID-карты от АО «Казпочта», – отметили в Центре управления пассажирскими перевозками. – Приём заявлений и выдача карт будет осуществляться в учебных заведениях бесплатно.

Тарифы на проезд для школьников не изменятся: дети от 7 до 15 лет будут оплачивать 50 % стоимости билета. Льгота предоставляется при оплате с помощью школьной карты Oskemencard. Детям до 7 лет карта не нужна, так как у них бесплатный проезд.

Отметим, что все ранее действующие льготы на проезд в трамваях тоже сохраняются. В феврале пассажиры, у которых есть льготная карта, могут оплачивать ею проезд. При этом до первого марта право льготного проезда сохранится и при отсутствии льготной транспортной карты – оплатить поездку можно наличными у кондуктора.

Но уже с марта льготы будут предоставляться пассажирам только при наличии льготной транспортной карты. Написать заявление на её получение можно в ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска» (ул. Тургенева, 30) или в ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска» (ул. Жибек Жолы, 3). Для лиц старше 70 лет заявления принимаются по адресам филиалов КГУ «Центр территориального управления акимата города Усть-Каменогорска».

Для оформления льготной карты необходимо подать заявление установленного образца – эта процедура обязательна, так как для льготников выдаются именные карты, т. е. необходимо получение персональных данных. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на льготу.

Отметим, что первичная выдача льготной карты является бесплатной. Стоимость повторного изготовления карты (к примеру при её утере) – 500 тенге. В обоих случаях срок изготовления льготной карты – до пяти рабочих дней. Так как эти карты будут именными, передавать их другому лицу нельзя и пользоваться такой карточкой может только тот пассажир, который имеет право на льготу.

Контроль за их использованием будет осуществлять специальная служба. Пассажир, который использует льготную карту без права на льготы, понесёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Отметим, что СЭБ предполагает предоставление льготы только при оплате льготной картой. Получить льготу при оплате наличными нельзя.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева