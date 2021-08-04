Ещё быстрее

В казахстанских ЦОНах сокращено время обслуживания клиентов, сообщила пресс-служба Госкорпорации «Правительство для граждан».

Согласно Постановлению главного санитарного врача РК, они принимают граждан только по предварительной брони. Также был сокращён рабочий график, фронт-офисы предоставляют госуслуги с 9 до 18 часов. Практически во всех областях страны ЦОНы пере-шли на пятидневку, в Восточном Казахстане – шесть дней, воскресенье выходной.

Из-за этих мер ЦОНы могли принять ограниченное количество граждан в день. Поэтому в целях большого охвата населения и увеличения количества доступного времени для бронирования Госкорпорацией «Правительство для граждан» было принято решение о сокращении времени обслуживания во фронт-офисах до 15 минут (раньше было 20).

Это увеличило количество доступных слотов для бронирования на 25 процентов, что позволило одному сотруднику обслуживать четырёх клиентов за один час.

– После введения новой системы возникают накладки по времени с клиентами, бронировавшими очередь по старым временным слотам. Мы это прогнозировали, на месте эти вопросы сразу решаются. Чтобы этот момент стабилизировался, нужно несколько дней, так как процесс бронирования уже идёт по новым временным слотам. В течение нескольких дней система нормализуется, ЦОНы смогут принимать больше людей и обеспечить им комфортный доступ к получению госуслуг, – сказал управляющий директор по связям с общественностью Госкорпорации «Правительство для граждан» Байрам Азизов. – Просим граждан при посещении ЦОНа соблюдать санитарно-профилактические нормы, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Вход осуществляется по приложению Ashyq. Забронировать очередь в ЦОН можно через портал eGov, единый контакт-центр 1414 и телеграм-бот @kenes1414bot.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников