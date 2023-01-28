Ещё две партии

Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о допуске к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов двух новых партий – Respublica и Казахстанской партии зелёных «Байтақ».

Как сообщают в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, партия Respublica сможет участвовать в выборах депутатов маслихатов области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Улытауской областей, городов Астаны, Шымкента и Алматы.

О том, что партию Respublica зарегистрировали в Казахстане, стало известно 18 января. Ранее она не была допущена к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов из семи зарегистрированных в стране политических партий. Решение было связано с отсутствием филиалов партии в регионах республики.

Также в ЦИК РК сообщили, что участвовать в выборах депутатов маслихатов будет Казахстанская партия зелёных «Байтақ». В том числе в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Астана, Алматы и Шымкент.

Стоит отметить, ранее Казахстанская партия зелёных «Байтақ» была допущена к выборам только в трёх областях – Атырауской, Карагандинской и Кызылординской.

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоятся в один день – 19 марта этого года.

Александра Исаева