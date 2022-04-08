«Ерулік» – традиция добрососедства

В Восточно-Казахстанском музее искусств по-особенному отметили праздник Наурыз, посвятив его установлению дружеских отношений с новыми соседями.

В музее прошло традиционное мероприятие «Наурыз – праздник добра». Главными гостями праздника стали руководители и сотрудники организаций, расположенных рядом с музеем.

Гостеприимство – одна из ярких граней казахских традиций, которые включают в себя множество различных обычаев, один из которых «Ерулік».

– «Ерулік» – встреча с новыми соседями, знакомство с ними, а если нужно, то и оказание помощи. Как гласит казахская поговорка: «Совместный груз легче нести». Так и нам, как добрым соседям, в будущем будет легче вместе работать, помогать друг другу, проводить совместные мероприятия на благо нашего города, – подчеркнула директор Восточно-Казахстанского музея искусств Бекайым Уябаева.

Артисты молодёжного театра «Шабыт» встретили гостей с шашу, в специальной постановке рассказали о глубинном смысле «Ерулік» и подали традиционное угощение для почётных гостей.

В концертной программе маленькие артистки танцевального коллектива «Нұр Алтай» под руководством Ержана Халелова порадовали зрителей нежным танцем «Көктем дүбірі» («Колебания весны»). Также перед гостями выступили представители белорусского культурного центра, вокальный дуэт «Гармония», а также ансамбль «Иван да Марья».

В завершение мероприятия аксакал Нактыбай благословил всех присутствующих напутственными словами – бата. После всех гостей пригласили за праздничный дастархан.

Аяужан Утеулинова

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