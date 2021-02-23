Эра строительства безъядерного мира

В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости Республики Казахстан и 30-летие закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Кроме того, 28 февраля исполнится 32 года со дня создания Международного антиядерного движения «Невада-Семей» («Невада-Семипалатинск»), первой неправительственной организации и первой антиядерной организации, созданной на территории Казахстана. Она ставила своей задачей на первом этапе закрытие Семипалатинского ядерного полигона, а в последующем – строительство безъядерного мира на Земле. О том, какие цели ставит перед собой антиядерное движение сегодня, мы попросили рассказать вице-президента МАД «Невада-Семей» Султана Картоева.

– За годы существования антиядерного движения было достигнуто многое, но оно живёт до сих пор. Какие сегодня вы ставите перед собой цели?

– Закрыв Семипалатинский ядерный полигон, мы не достигли той глобальной цели, которая до сих пор стоит перед человечеством. Это строительство мира на Земле. А самая главная угроза миру – это существование ядерного оружия. Его сокрушительную силу мы знаем по горькому опыту Хиросимы и Нагасаки, когда 6 и 9 августа 1945 года на эти города были сброшены атомные бомбы. В результате ядерной атаки пострадало порядка 500 тыс. человек, из которых 250 тыс. погибли. А остальные ощутили страшные последствия ядерной бомбардировки.

Нельзя забывать, чем может нам, человечеству, грозить ядерное оружие, запасы которого на планете просто огромны.

– Давайте напомним нашим читателям, как всё начиналось.

– Более 40 лет на казахстанской земле, на родине Абая, Шакарима и Мухтара, работал Семипалатинский ядерный полигон. Образно говоря, испытывал казахстанский многонациональный народ на прочность.

Мы помним те времена: всё было под завесой тайны и под грифом «секретно». Никто не предупреждал, что завтра будет взрыв, что надо готовиться.

Но все мы прекрасно помним, как после каждого ядерного взрыва падала посуда, «танцевали» люстры, «ходили» по комнате шкафы. И даже дома «ходили», особенно поблизости от эпицентра.

Это было морально-психологическое воздействие. Я помню, у моей супруги всегда наготове стояла сумка, в которой были документы, вещи первой необходимости. И после каждого ядерного взрыва она волновалась, брала детей, эту сумку и выходила на улицу. Мы жили в 5-этажном доме в посёлке Шульбинск и реально ощущали каждый ядерный взрыв. Когда я вечером засыпал спокойно, она меня упрекала: «Султан, как ты можешь так спокойно спать?» Вот такое психологическое воздействие было на людей, особенно матерей, которые больше всех переживали за будущее своих детей.

Любое дело всегда имеет начало и конец. И наступил такой момент, когда возникло Международное антиядерное движение, которое возглавил поэт, писатель, общественный деятель и на тот момент депутат Верховного Совета СССР Олжас Сулейменов. Движение возникло 28 февраля 1989 года. Своим символом оно выбрало раскрытую ладонь руки с пятью пальцами: пять континентов, пять ядерных полигонов. У нас была задача закрыть все пять пальцев, пять ядерных полигонов. И первый из них – Семипалатинский ядерный полигон – был закрыт.

– Главным принципом антиядерного движения «Невада-Семей» всегда была так называемая народная демократия…

– В первые месяцы работы движения в его деятельность влилось около 2 млн человек. Филиалы МАД были созданы во многих странах мира: в Европе, США, Израиле, России. Это позволило объединить многих людей, желавших мира на Земле.

Были организованы марши мира, митинги, десятки круглых столов, форумов, конференций. Они преследовали главную задачу: закрытие ядерных полигонов, отказ от ядерного оружия. Мы использовали самые разные методы народной демократии. Были встречи на высшем уровне, на уровне законодательных органов, правительств, а также общественных организаций и обычных граждан.

– Все мы помним ужасы «холодной войны» и гонки вооружения. Многомиллиардные бюджеты направлялись на создание новых видов вооружения.

– В конце 80-х годов прошлого века в мире накопилось более 50 тыс. ядерных зарядов. При этом, чтобы уничтожить человечество, требуется в десятки раз меньше. То есть запас ядерного оружия был таков, что можно было многократно уничтожить человечество. Но разве можно человека убить несколько раз? Это абсурд. Поэтому на тот момент актуальной задачей была остановка гонки вооружения, напрасной траты средств на производство новых видов оружия.

Мы понимали, что сразу добиться всех целей, поставленных перед международным антиядерным движением, практически невозможно. Их нужно решать поэтапно. Сначала был закрыт один ядерный полигон – Семипалатинский, потом стали сокращаться военные бюджеты разных стран, входящих в ядерный клуб. Эти средства перенаправляли на решение социальных проблем.

Конечно, казахстанский народ смог выполнить поставленные задачи по строительству мира только при поддержке власти. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, несмотря на мощное давление партии и военно-промышленного комплекса, подписал Указ «О закрытии Семипалатинского ядерного полигона», хотя на тот момент наша республика ещё входила в состав СССР. Было это 30 лет назад.

Нурсултан Абишевич, ещё не занимая пост Президента, оказывал всяческую поддержку антиядерному движению в Казахстане. И народ всегда ощущал эту поддержку, все эти годы оказывая ему доверие. Неслучайно, будучи в Семее в 2009 году у монумента «Сильнее смерти», Нурсултан Абишевич внёс предложение объявить 29 августа Международным днём действий против ядерного оружия. Он тогда сказал примерно так: «Благодаря движению «Невада-Семипалатинск» я сумел, несмотря на давление военно-промышленного комплекса и руководства СССР, закрыть Семипалатинский ядерный полигон. А ведь были варианты. Нам предлагали в обмен на ядерный комплекс, ядерное оружие, имеющееся на полигоне, огромные финансовые средства для нашей страны. Предлагали выгодные контракты, дружеские союзы и другие выгоды и блага. Соблазн был велик, но было и реальное опасение, что эти блага нам не будут на пользу. Потому что в мире появилось бы новое ядерное государство, которое бы грозило всему миру полным разрушением, ядерной войной».

Как видите, Казахстан сделал то, чего не смогла сделать ни одна другая страна. Он добровольно отказался от статуса ядерной державы, полностью уничтожил всю инфраструктуру полигона и все имеющиеся ядерные боеголовки. Потому что мы знаем, что такое жить рядом с ядерным монстром, ощущать его ядовитое дыхание.

– Однако закрытие Семипалатинского полигона стало лишь первым этапом в программе строительства безъядерного мира. Сегодня Казахстан по праву лидирует в этом вопросе в мировом сообществе.

– Вы правы. С момента закрытия Семипалатинского полигона началась эра строительства безъядерного мира. Мы всему миру показали, как можно и нужно обращаться с ядерным монстром. Неслучайно сегодня человечество изучает казахстанский путь строительства безъядерного мира, равняется на нас, учится на нашем опыте.

Мы пережили более сорока лет ядерных испытаний, за которые было произведено 456 ядерных взрывов, среди которых были воздушные, наземные и подземные. Ущерб нашей земле и населению был нанесён колоссальный. Зона воздействия ядерного полигона составляла 300 тыс. кв. км. Эта территория сопоставима с такими государствами, как Италия, Польша или Германия. На ней проживало около 1,5 млн человек, из которых около 500 тыс. получили статус пострадавшего населения. Но пока никто не считал их детей, внуков, правнуков, то есть представителей второго, третьего и даже четвёртого поколений тех, кто получил определённую дозу радиации.

Серьёзно пострадала и экология региона: земля, вода, воздух и почва. Радиация никуда не исчезает, она уходит в грунтовые воды, в почву. Пока рано говорить о том, что вся территория полигона очистилась. Спасибо, что над проблемой радиоэкологического исследования уже не один десяток лет работают специалисты Национального ядерного центра РК, идёт поэтапная рекультивация почвы.

Когда мне говорят, что наше движение выполнило свою главную задачу – помогло государственным органам и Первому Президенту РК закрыть Семипалатинский ядерный полигон – и может закрываться, я не согласен. Да, мы выполнили свою историческую миссию, помогая остановить холодную вой-

ну и гонку вооружения, но до конца отказаться от ядерного оружия страны ядерного клуба совсем не спешат.

Поэтому перед нами поставлены другие, не менее важные задачи: пока на земле есть ядерное оружие, успокаиваться рано.

– На чём сейчас сконцентрировано ваше внимание?

– Перед нами стоит цель обеспечения экологической безопасности пострадавших территорий. Над решением этой проблемы сейчас работают государственные органы, Национальный ядерный центр, научные центры, общественные организации и объединения.

Самая главная наша задача – это социально-экономическая реабилитация пострадавшего населения.

Софья Соболевская

Фото автора, mfa.gov.kz

Семей